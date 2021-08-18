«Фенербахче» — ХИК. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

1629273121

вчера, 10:52

В финальном этапе квалификации Лиги Европы «Фенербахче» принимает дома представителя Финляндии — ХИК .

Ставки букмекеров

Букмекеры главным фаворитом определенно считают «Фенербахче». Поставить на победу можно в букмекерской конторе Мелбет по 1.32. В случае победы ХИК зайдет коэффициент 9.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Фенербахче», который не захотел продавать «Спартаку» своего игрока, стал бронзовым призером прошлого чемпионата Турции. Команде не хватает официальных матчей, чтобы выйти на свой уровень, однако в коллективе есть достаточно лидеров, которые готовы взять игру на себя и принести результат. В первом туре чемпионата Турции «Фенербахче» минимально обыграл «Адана Демирспор» (1:0).

ХИК начинал свой путь с квалификации Лиги чемпионов, но быстро ее покинул, совсем немного уступив шведскому «Мальме» (1:2, 2:2). Теперь коллектив продолжает свое выступление в Лиге Европы и находится в одном шаге от групповой стадии. Команда уверенно лидирует в чемпионате Финляндии, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Информация для ставок

• «Фенербахче» не проигрывает уже девять поединков подряд, а ХИК не знает поражений семь матчей во всех турнирах

• Пять из семи последних матчей ХИКа закончились исходом «обе забьют — нет»

• Турецкий клуб забивает на своем поле в 12 матчах подряд

• Четыре из пяти последних выездных поединков финского клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.95.