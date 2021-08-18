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«Фенербахче» — ХИК. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

вчера, 22:37

В финальном этапе квалификации Лиги Европы «Фенербахче» принимает дома ХИК. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая пройдет на стадионе «Улкер» в Стамбуле.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.648.09
Фонбет Live! 1.85 2.80 6.50
Мелбет 1.43 4.94 7.91
1XBET Live! 1.57 3.90 7.35
BetBoom Live! 1.81 2.78 7.66

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на его победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.32. В случае победы ХИКа зайдет коэффициент 9.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей идёт по коэффициенту 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Фенербахче» стал бронзовым призером прошлого чемпионата Турции и только на этих выходных провел матч первого тура нового сезона. Команде не хватает официальных матчей, чтобы выйти на свой уровень, однако в коллективе есть достаточно лидеров, которые готовы взять игру на себя и принести результат. В первом туре чемпионата Турции «Фенербахче» минимально обыграл «Аданадемирспор» (1:0), а ранее в товарищеском матче оказался сильнее «Гиресунспора» (3:1).

ХИК начинал свой путь с квалификации Лиги чемпионов, но быстро ее покинул, совсем немного уступив шведскому «Мальме» (1:2, 2:2). Теперь коллектив продолжает свое выступление в Лиге Европы и находится в одном шаге от групповой стадии. Команда уверенно лидирует в чемпионате Финляндии, опережая ближайшего преследователя на девять очков, при этом сыграв на одну игру больше. В прошлом туре чемпионата ХИК обыграл «Мариехамн» (1:0), а ранее оказался сильнее «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы (3:0).

Информация для ставок

  • «Фенербахче» не проигрывает уже девять поединков подряд, а ХИК не знает поражений в семи матчах во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей ХИКа закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Турецкий клуб забивает на своем поле в 12 матчах подряд
  • Четыре из пяти последних выездных поединков финского клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фенербахче» имеет более качественный подбор футболистов и считается большим фаворитом этого противостояния. Предполагаем, что клуб из Стамбула уверенно выиграет первый матч. Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.95.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.96 1.40 2.00 1.83 1.55 2.46
BetBoom Live! 1.28 3.67 1.19 4.56
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