«Фенербахче» — ХИК. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

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вчера, 22:37

В финальном этапе квалификации Лиги Европы «Фенербахче» принимает дома ХИК . Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая пройдет на стадионе «Улкер» в Стамбуле.

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на его победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.32. В случае победы ХИКа зайдет коэффициент 9.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей идёт по коэффициенту 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Фенербахче» стал бронзовым призером прошлого чемпионата Турции и только на этих выходных провел матч первого тура нового сезона. Команде не хватает официальных матчей, чтобы выйти на свой уровень, однако в коллективе есть достаточно лидеров, которые готовы взять игру на себя и принести результат. В первом туре чемпионата Турции «Фенербахче» минимально обыграл «Аданадемирспор» (1:0), а ранее в товарищеском матче оказался сильнее «Гиресунспора» (3:1).

ХИК начинал свой путь с квалификации Лиги чемпионов, но быстро ее покинул, совсем немного уступив шведскому «Мальме» (1:2, 2:2). Теперь коллектив продолжает свое выступление в Лиге Европы и находится в одном шаге от групповой стадии. Команда уверенно лидирует в чемпионате Финляндии, опережая ближайшего преследователя на девять очков, при этом сыграв на одну игру больше. В прошлом туре чемпионата ХИК обыграл «Мариехамн» (1:0), а ранее оказался сильнее «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы (3:0).

Информация для ставок

«Фенербахче» не проигрывает уже девять поединков подряд, а ХИК не знает поражений в семи матчах во всех турнирах

не знает поражений в семи матчах во всех турнирах Пять из семи последних матчей ХИКа закончились исходом «обе забьют — нет»

Турецкий клуб забивает на своем поле в 12 матчах подряд

Четыре из пяти последних выездных поединков финского клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фенербахче» имеет более качественный подбор футболистов и считается большим фаворитом этого противостояния. Предполагаем, что клуб из Стамбула уверенно выиграет первый матч. Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.95.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Лиги Европы.