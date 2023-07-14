«Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 13:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Филадельфия Юнион», а коэффициент на их победу составляет 1.8. Успех «Нью-Йорк Сити» оценивается по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.82. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.98. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Филадельфия Юнион» идет в группе лидеров и перед стартом очередного тура занимает лишь четвертое место. В активе команды 37 баллов, и она отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашнем матче с аутсайдером восточной конференции от хозяев ждут победы, которая поможет навязать борьбу за первую тройку в турнирной таблице. В прошлой игре «Филадельфия Юнион» обыграла на выезде «Нэшвилл» (2:0), а ранее уступил на выезде «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2).

«Нью-Йорк Сити» не радует болельщиков результатами и находится внизу турнирной таблицы своей конференции. Коллектив набрал 26 очков и уступает сразу трем соперникам по дополнительным характеристикам. В выездном матче с непростым соперником даже ничья стала бы неплохим результатом для гостей. Два последних матча «Нью-Йорк» сыграл вничью с «Коламбус Крю» (1:1), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Шарлотт» (1:1).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Нью-Йорк Сити» завершились ничейным результатом

Четыре из шести последних матчей «Филадельфии Юнион» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Нью-Йорк Сити» проиграл четыре последних матча с «Филадельфией Юнион»

Прогноз

«Филадельфия Юнион» находится в отличной физической форме и на данный момент ей вполне по силам одержать победу на своем стадионе. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.