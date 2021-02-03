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«Фиорентина» — «Интер»: прогноз на матч Серии A (05.02.2021)

вчера, 15:15

5 февраля в чемпионате Италии пройдет матч 21-го тура «Фиорентина» — «Интер».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.494.101.60
Fonbet 5.80 4.00 1.60
Мелбет 6.30 4.18 1.62
Лига ставок 5.80 4.20 1.56

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом этой встречи БК считают «Интер». Поставить на гостевую победу команды Антонио Конте БК Фонбет предлагает с котировкой 1.64. Шансы «Фиорентины» одержать викторию оцениваются в 6.10, а ничья котируется в 4.14.

Что касается голов, то здесь аналитики букмекера ждут результативной игры. Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно за 1.72, меньше – 2.10.

Форма команд

Сыграв 20 туров в чемпионате, «Фиорентина» набрала 22 очка и заняла 11-е промежуточное место в турнирной таблице. Клуб из Флоренции неудачно начал сезон, но в последних турах стал стабильно набирать очки.

29 января «фиалки» разделили очки в гостях с «Торино» (1:1), а перед этим отметились победой в домашней встрече с «Кротоне» (2:1).

«Интер» продолжает погоню за «Миланом», который лидирует в турнирной таблице с преимуществом в два очка. «Интер» в прошлом туре Серии A разгромил на своем поле «Беневенто» (4:0).

Информация для ставок

• В двух прошлых матчах «Фиорентины» случался обмен голами
• «Интер» забивал и пропускал голы в четырех из пяти последних выездных встреч
• В шести последних встречах команд во Флоренции прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

Встречи «Фиорентины» и «Интера» во Флоренции постоянно заканчиваются с обоюдными голами. «Фиалки» постепенно набрали форму, а учитывая нестабильную оборону гостей, хозяева вполне могут рассчитывать на свои мячи.
Берем ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.494.101.60
Fonbet 5.80 4.00 1.60
Мелбет 6.30 4.18 1.62
Лига ставок 5.80 4.20 1.56
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shlomo
shlomo
вчера в 15:29
Ну что выход Кокорина на сцену????...бурные овации ииии......
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