«Фиорентина» — «Интер»: прогноз на матч Серии A (05.02.2021)

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вчера, 15:15

5 февраля в чемпионате Италии пройдет матч 21-го тура «Фиорентина» — «Интер».

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом этой встречи БК считают «Интер». Поставить на гостевую победу команды Антонио Конте БК Фонбет предлагает с котировкой 1.64. Шансы «Фиорентины» одержать викторию оцениваются в 6.10, а ничья котируется в 4.14.

Что касается голов, то здесь аналитики букмекера ждут результативной игры. Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно за 1.72, меньше – 2.10.

Форма команд

Сыграв 20 туров в чемпионате, «Фиорентина» набрала 22 очка и заняла 11-е промежуточное место в турнирной таблице. Клуб из Флоренции неудачно начал сезон, но в последних турах стал стабильно набирать очки.

29 января «фиалки» разделили очки в гостях с «Торино» (1:1), а перед этим отметились победой в домашней встрече с «Кротоне» (2:1).

«Интер» продолжает погоню за «Миланом», который лидирует в турнирной таблице с преимуществом в два очка. «Интер» в прошлом туре Серии A разгромил на своем поле «Беневенто» (4:0).

Информация для ставок

• В двух прошлых матчах «Фиорентины» случался обмен голами

• «Интер» забивал и пропускал голы в четырех из пяти последних выездных встреч

• В шести последних встречах команд во Флоренции прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

Встречи «Фиорентины» и «Интера» во Флоренции постоянно заканчиваются с обоюдными голами. «Фиалки» постепенно набрали форму, а учитывая нестабильную оборону гостей, хозяева вполне могут рассчитывать на свои мячи.

Берем ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.