«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

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вчера, 21:35

В 33-м туре Серии А чемпион Италии «Ювентус» приедет в гости к «Фиорентине». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на успех «Фиорентины» можно по 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.11, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ювентус» идет на четвертом месте и по дополнительным показателям уступает «Аталанте». Команда борется за попадание в Лигу Чемпионов и последние несколько туров станут для группы лидеров решающими, которые и распределят места в Серии А. «Старая Синьора» проиграла всего один матч из пяти последних, что является неплохим результатом в этом сезоне. В прошлой игре «Ювентус» обыграл «Парму» (3:1), а туром ранее уступил на выезде «Аталанте» (0:1).

«Фиорентина» проводит невыразительный сезон, некоторое время даже располагалась близко к зоне вылета. Команда только в прошлом туре смогла прервать серию без побед в чемпионате. В последних двух матчах «Фиорентина» выиграла у «Вероны» (2:1) и проиграла «Сассуоло» (1:3).

Информация для ставок

• Последние восемь матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

• «Ювентус» выиграл только четыре матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

• Шесть из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ювентус» во всех оставшихся турах будет играть только на победу, оказывать давление на соперника с первых минут. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» в первом тайме по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Мелбет.

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