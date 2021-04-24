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«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

вчера, 21:35

В 33-м туре Серии А чемпион Италии «Ювентус» приедет в гости к «Фиорентине». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.554.351.56
Лига Ставок 5.00 4.20 1.65
Фонбет 5.60 3.90 1.63
Мелбет 5.80 4.28 1.64
1XBET 7.00 1.50 3.80
BetBoom 5.76 3.97 1.65

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на успех «Фиорентины» можно по 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.11, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ювентус» идет на четвертом месте и по дополнительным показателям уступает «Аталанте». Команда борется за попадание в Лигу Чемпионов и последние несколько туров станут для группы лидеров решающими, которые и распределят места в Серии А. «Старая Синьора» проиграла всего один матч из пяти последних, что является неплохим результатом в этом сезоне. В прошлой игре «Ювентус» обыграл «Парму» (3:1), а туром ранее уступил на выезде «Аталанте» (0:1).

«Фиорентина» проводит невыразительный сезон, некоторое время даже располагалась близко к зоне вылета. Команда только в прошлом туре смогла прервать серию без побед в чемпионате. В последних двух матчах «Фиорентина» выиграла у «Вероны» (2:1) и проиграла «Сассуоло» (1:3).

Информация для ставок

• Последние восемь матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
• «Ювентус» выиграл только четыре матча на выезде из десяти последних во всех турнирах
• Шесть из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ювентус» во всех оставшихся турах будет играть только на победу, оказывать давление на соперника с первых минут. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» в первом тайме по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Беневенто» — «Удинезе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.81 2.09
Лига Ставок 2.16 1.70 1.70 2.16
Мелбет 2.25 1.75
1XBET 3.52 1.30 2.25 1.75 1.77 2.05
BetBoom 3.46 1.33 2.18 1.72 1.69 2.23
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 00:25
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Ювентус (Турин)
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