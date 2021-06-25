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«Флора» — «Нымме Калью». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (25.06.2021)

вчера, 03:57

«Флора» на своем поле примет «Нымме Калью» в перенесённом матче 2-го тура Высшей лиги Эстонии. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.55 4.44 4.92
1XBET 1.60 4.34 4.58

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Флору» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6. Победа «Нымме Калью» оценивается в 4.55. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.00.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.5 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.56. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Флора» — один из лидеров эстонского чемпионата и сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущей первой «Левадии» на 2 балла, но также имея 2 игры в запасе. Команда уверенно провела последние матчи, без проблем разобравшись с «Пярну Вапрус» (2:0) и «Таммекой» (3:0).

«Нымме Калью» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, но отставание от топ-3 составляет 7 очков. Команда находится в неплохой форме. Последнее поражение «Нымме Калью» было зафиксировано 5 мая в матче с той же «Флорой» (1:2).

Информация для ставок

  • «Флора» выиграла девять из десяти последних поединков
  • Беспроигрышная серия «Нымме Калью» насчитывает пять матчей
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Флоры» (2:1)
  • «Флора» забивает дома минимум два гола в четырех играх подряд

Прогноз

«Флора» — явный фаворит встречи и будет стараться подтвердить этот статус на футбольном поле. Сделать ставку на победу «Флоры» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.87 на победу гостей с учетом форы (-1.5) в матче «Сморгонь» — «Гомель».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.36 1.51
1XBET 1.28 3.62
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shlomo
shlomo
вчера в 06:28
Хозяева фавориты матча
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