«Флора» — «Нымме Калью». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (25.06.2021)

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вчера, 03:57

«Флора» на своем поле примет «Нымме Калью» в перенесённом матче 2-го тура Высшей лиги Эстонии. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Флору» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6. Победа «Нымме Калью» оценивается в 4.55. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.00.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.5 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.56. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Флора» — один из лидеров эстонского чемпионата и сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущей первой «Левадии» на 2 балла, но также имея 2 игры в запасе. Команда уверенно провела последние матчи, без проблем разобравшись с «Пярну Вапрус» (2:0) и «Таммекой» (3:0).

«Нымме Калью» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, но отставание от топ-3 составляет 7 очков. Команда находится в неплохой форме. Последнее поражение «Нымме Калью» было зафиксировано 5 мая в матче с той же «Флорой» (1:2).

Информация для ставок

«Флора» выиграла девять из десяти последних поединков

Беспроигрышная серия «Нымме Калью» насчитывает пять матчей

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Флоры» (2:1)

«Флора» забивает дома минимум два гола в четырех играх подряд

Прогноз

«Флора» — явный фаворит встречи и будет стараться подтвердить этот статус на футбольном поле. Сделать ставку на победу «Флоры» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.87 на победу гостей с учетом форы (-1.5) в матче «Сморгонь» — «Гомель».