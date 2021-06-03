«Флуминенсе» — «Куяба». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (06.06.21)

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вчера, 23:59

Во втором туре чемпионата Бразилии «Флуминенсе» на домашней арене примет «Куябу». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится шестого июля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Флуминенсе» считается фаворитом в этом противостоянии. Ставки на победу хозяев букмекерская контора Мелбет принимает по коэффициенту 1.51. Дать прогноз на ничью БК предлагает за 4.30, а победа «Куябы» идет по котировке 6.45.

Эксперты букмекера также считают, что команды результативно сыграют в атаке. Исход ТБ (2,5) голов можно сыграть за 1.90, ТМ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Новый розыгрыш чемпионата Бразилии «Флуминенсе» начинал с гостевой встречи против «Сан-Паулу» – ничья 0:0. Спустя три дня «Флуминенсе» встречался дома с «Брагантино» в рамках первого матча 1/16 финала Кубка страны. Здесь уже хозяева проявили себя в атаке и добыли уверенную победу (2:0).

«Куяба» в стартовом туре бразильского чемпионата принимала дома «Жувентуде». Команде удалось избежать поражения благодаря голу за две минуты до конца основного времени – ничья 2:2. Для гостей этот сезон станет дебютным в элитной бразильской лиге.

Информация для ставок

• В 3 последних матчах «Флуминенсе» пропустил только один гол

• В 3 предыдущих поединках во всех турнирах «Куяба» пропускала голы

• В 10 прошлых играх на своем поле «Флуминенсе» одержал 6 побед

Прогноз

«Флуминенсе» вполне справедливо считается фаворитом этой встречи. Хозяева заметно превосходят в классе «Куябу», которая проводит дебютный сезон в чемпионате. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Мелбет.

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