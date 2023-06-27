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«Флуминенсе» — «Спортинг Кристалл». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (28.06.2023)

вчера, 11:02
Флуминенсе

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Флуминенсе», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Рискнуть на успех «Спортинг Кристалл» можно за 15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.187.4816.06

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Флуминенсе» лидирует в группе и смог набрать девять очков после пяти сыгранных туров. Команда опережает сразу двух соперников сразу на два балла, и чтобы пробиться в плей-офф ей необходимо как минимум не проиграть, в противном случае может быть риск занять место ниже второго. В двух последних поединках «Флуминенсе» одержал победу над «Баия» (2:1) и сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (1:1).

«Спортинг Кристалл» набрал семь баллов в группе и за тур до окончания может оказаться как в плей-офф кубка Либертадорес, так и покинуть все турниры с последнего места. Букмекеры не верят в возможности клуба из Перу, но гости все еще сохраняют шансы остаться в одном из международных кубков. В прошлой игре «Спортинг Кристалл» обыграл на выезде «Кантолао» (2:0), а ранее разошелся миром с «Альянса Атлетико» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Флуминенсе» завершились исходом «обе забьют»
  • «Спортинг Кристалл» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд
  • В единственном матче кубка Либертадорес между клубами сильнее оказался «Флуминенсе» (3:1).

Прогноз

«Флуминенсе» на своем стадионе в поединке с соперинком из Перу обязан набирать три очка, и выходить с первого места. Предлагаем поверить в уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.43 2.27 1.66
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:38
В общем, очень продуктивная атака Спортинга Кристаль добивалась своего во всех матчах нынешнего КЛ, в том числе, и в домашней для себя игре с Флуминенсе. Где перуанцы, правда, уступили с результативным итогом 1:3. Так что, на мой взгляд, и в сегодняшнем занимательном противостоянии у СК обязательно появятся шансы еще раз плодотворно укусить податливую сейчас защиту Флу.
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