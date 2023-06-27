«Флуминенсе» — «Спортинг Кристалл». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (28.06.2023)

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вчера, 11:02

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Флуминенсе», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Рискнуть на успех «Спортинг Кристалл» можно за 15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Флуминенсе» лидирует в группе и смог набрать девять очков после пяти сыгранных туров. Команда опережает сразу двух соперников сразу на два балла, и чтобы пробиться в плей-офф ей необходимо как минимум не проиграть, в противном случае может быть риск занять место ниже второго. В двух последних поединках «Флуминенсе» одержал победу над «Баия» (2:1) и сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (1:1).

«Спортинг Кристалл» набрал семь баллов в группе и за тур до окончания может оказаться как в плей-офф кубка Либертадорес, так и покинуть все турниры с последнего места. Букмекеры не верят в возможности клуба из Перу, но гости все еще сохраняют шансы остаться в одном из международных кубков. В прошлой игре «Спортинг Кристалл» обыграл на выезде «Кантолао» (2:0), а ранее разошелся миром с «Альянса Атлетико» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Флуминенсе» завершились исходом «обе забьют»

«Спортинг Кристалл» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд

В единственном матче кубка Либертадорес между клубами сильнее оказался «Флуминенсе» (3:1).

Прогноз

«Флуминенсе» на своем стадионе в поединке с соперинком из Перу обязан набирать три очка, и выходить с первого места. Предлагаем поверить в уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.