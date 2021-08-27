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«Фортуна» — «Ваалвейк». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (27.08.2021)

сегодня, 00:18

«Фортуна» встретится с «Ваалвейком» в рамках третьего тура Высшей лиги Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.813.71
Мелбет 1.99 3.82 3.54
1XBET 1.99 3.82 3.54

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Фортуна». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.65 и на победу «Ваалвейка» за 3.40.

Форма команд

«Фортуна» начала чемпионат с уверенной победы. Команда набрала три балла и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. «Фортуна» обыграла «Твенте» со счетом 2:1. В товарищеских поединках этот клуб выглядел прекрасно и часто побеждал. «Фортуна» является темной лошадкой нынешнего сезона в Нидерландах, возможно, что этот клуб сможет пробиться в Лигу чемпионов, за ним определенно стоит следить.

«Ваалвейк» недалеко ушел от своего оппонента. Клуб набрал три балла и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда смотрится неплохо, но в товарищеских играх «Ваалвейк» играл более уверенно. Команда имеет большой потенциал, и если она сможет его реализовать, в чемпионате Нидерландов появится новая сила.

Информация для ставок

  • «Фортуна» выиграла два матча из последних пяти
  • «Ваалвейк» выиграл три матча из последних пяти
  • «Фортуна» пропустила 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В чемпионате Нидерландов забивают очень много голов и этот поединок не станет исключением из правил. В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.55. Также стоит присмотреться к ничейному исходу или победе «Ваалвейка» за 1.77, команда может удивить в этом сезоне, она хорошо смотрится в поединках против не самых сильных клубов.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Бетиса» в матче с «Реалом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.68 1.81 2.08
Мелбет 2.29 1.69
1XBET 2.29 1.69
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