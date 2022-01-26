«Нант» — «Брест». Прогноз на матч Кубка Франции (28.01.2022)

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вчера, 09:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче эксперты считают хозяев стадиона. Поставить на победу «Нанта» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.13. В это же время шансы «Бреста» на победу оцениваются в 3.65, а ничья доступна по котировке 3.25.

Если же анализировать линию голов, то в ней предпочтения аналитиков на стороне низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов доступны для пари по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Футболисты «Нанта» находится в неплохой форме. Это подтверждают пять побед в восьми прошлых матчах команды в рамках всех соревнований.

В предыдущем туре чемпионата «Нанта» смог разгромить на домашней арене «Лорьян» (4:2), тем самым реабилитировавшись за гостевое поражение от «Ниццы» (1:2). Отметим, что на предыдущей стадии Кубка Франции «канарейки» спокойно обыграли клуб «Витр» (2:0).

«Брест» в январе допустил два поражения подряд в Лиге 1. «Красно-белые» не смогли набрать очки по итогам противостояний с «Ниццей» (0:3) и ПСЖ (0:2), показав беззубую игру в атаке.

Но в последней игре чемпионата «Брест» смог удивить, обыграв на домашней арене «Лилль» (2:0). Напомним, что в 1/16 финала кубковых соревнований «Брест» не оставил шансов «Бордо» на домашней арене (3:0).

Информация для ставок

«Нант» и «Брест» обменивались голами в 4 прошлых очных встречах

«Нант» победил «Брест» со счетом 3:1 в двух последних матчах на своем поле

«Брест» не побеждал в 3 последних гостевых матчах всех турниров

Прогноз

В очных встречах «Нант» и «Брест» результативно играют в атаке. Кроме того, к предстоящей игре обе команды подходят в неплохой форме. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.83.