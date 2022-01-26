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«Нант» — «Брест». Прогноз на матч Кубка Франции (28.01.2022)

вчера, 09:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче эксперты считают хозяев стадиона. Поставить на победу «Нанта» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.13. В это же время шансы «Бреста» на победу оцениваются в 3.65, а ничья доступна по котировке 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.15 3.25 3.60
Мелбет 2.15 3.40 3.48
BetBoom 2.22 3.27 3.72

Если же анализировать линию голов, то в ней предпочтения аналитиков на стороне низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов доступны для пари по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Футболисты «Нанта» находится в неплохой форме. Это подтверждают пять побед в восьми прошлых матчах команды в рамках всех соревнований.

В предыдущем туре чемпионата «Нанта» смог разгромить на домашней арене «Лорьян» (4:2), тем самым реабилитировавшись за гостевое поражение от «Ниццы» (1:2). Отметим, что на предыдущей стадии Кубка Франции «канарейки» спокойно обыграли клуб «Витр» (2:0).

«Брест» в январе допустил два поражения подряд в Лиге 1. «Красно-белые» не смогли набрать очки по итогам противостояний с «Ниццей» (0:3) и ПСЖ (0:2), показав беззубую игру в атаке.

Но в последней игре чемпионата «Брест» смог удивить, обыграв на домашней арене «Лилль» (2:0). Напомним, что в 1/16 финала кубковых соревнований «Брест» не оставил шансов «Бордо» на домашней арене (3:0).

Информация для ставок

  • «Нант» и «Брест» обменивались голами в 4 прошлых очных встречах
  • «Нант» победил «Брест» со счетом 3:1 в двух последних матчах на своем поле
  • «Брест» не побеждал в 3 последних гостевых матчах всех турниров

Прогноз

В очных встречах «Нант» и «Брест» результативно играют в атаке. Кроме того, к предстоящей игре обе команды подходят в неплохой форме. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.74 2.21
Все комментарии
3kdg665fe48k
3kdg665fe48k
вчера в 14:41
Футбольный клуб «Нант» одержит победу.
5kyvab9jnagv
5kyvab9jnagv
вчера в 14:40
Футбольный клуб «Нант» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 10:02
Игра на три результата
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:02
Нант победит.
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