«Анже» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

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сегодня, 16:26

Ставки букмекеров

Небольшие симпатии экспертов в этом матче на стороне «Анже». Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.39, за ничью предложена котировка 2.87, а победа «Реймса» оценивается в 3.66.

Если же анализировать линию голов, то здесь аналитики явно симпатизируют низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.55, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Анже» подает сигналы с 14-й строчки чемпионата Франции. Клуб набрал 29 баллов по ходу сезона, одержав семь побед и восемь ничьих. Еще в 12 поединках команда уступала своим соперникам.

Стоит отметить, что футболисты «Анже» находится в игровом кризисе, что подтверждает шесть поражений подряд в Лиге 1, а в минувшем туре команда без особых претензий на очки уступила в гостях «Ренну» (0:2).

«Реймс» находится на 13-й позиции рейтинга, набрав 32 балла за 27 проведенных туров. Команда организовала в чемпионате семь побед и 11 мировых встреч, допустив девять поражений от своих оппонентов.

При этом «Реймс» стабильно брал очки в трех последних турах Помимо ничейных противостояний с «Брестом» (1:1) и «Страсбуром» (1:1) коллектив оформил гостевую победу на поле «Монако» (2:1).

Информация для ставок

Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в 5 из прошлых 6 матчей на поле «Анже»

«Анже» проиграл с разницей в один гол 3 прошлых матча на своем поле

«Реймс» 5 из прошлых 7 матчей в гостях во всех турнирах завершил выигрышем ставки ТМ(2,5)

Прогноз

В этом матче резонно ставить на ТМ(2,5) голов. Букмекерская компания Фонбет принимает такое пари по коэффициенту 1.55.