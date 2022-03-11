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«Анже» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

сегодня, 16:26
Анже

Ставки букмекеров

Небольшие симпатии экспертов в этом матче на стороне «Анже». Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.39, за ничью предложена котировка 2.87, а победа «Реймса» оценивается в 3.66.

Франция. Лига 1 2021/2022
Анже
Реймс
- : -
13 марта 2022, 17:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.043.74
Фонбет 2.35 2.90 3.55
Мелбет 2.45 2.94 3.74
1XBET 2.45 2.94 3.74
BetBoom 2.40 2.98 3.57

Если же анализировать линию голов, то здесь аналитики явно симпатизируют низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Анже» подает сигналы с 14-й строчки чемпионата Франции. Клуб набрал 29 баллов по ходу сезона, одержав семь побед и восемь ничьих. Еще в 12 поединках команда уступала своим соперникам.

Стоит отметить, что футболисты «Анже» находится в игровом кризисе, что подтверждает шесть поражений подряд в Лиге 1, а в минувшем туре команда без особых претензий на очки уступила в гостях «Ренну» (0:2).

«Реймс» находится на 13-й позиции рейтинга, набрав 32 балла за 27 проведенных туров. Команда организовала в чемпионате семь побед и 11 мировых встреч, допустив девять поражений от своих оппонентов.

При этом «Реймс» стабильно брал очки в трех последних турах Помимо ничейных противостояний с «Брестом» (1:1) и «Страсбуром» (1:1) коллектив оформил гостевую победу на поле «Монако» (2:1).

Информация для ставок

  • Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в 5 из прошлых 6 матчей на поле «Анже»
  • «Анже» проиграл с разницей в один гол 3 прошлых матча на своем поле
  • «Реймс» 5 из прошлых 7 матчей в гостях во всех турнирах завершил выигрышем ставки ТМ(2,5)

Прогноз

В этом матче резонно ставить на ТМ(2,5) голов. Букмекерская компания Фонбет принимает такое пари по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.85 1.62 2.43 1.31 3.73
Фонбет 1.55 2.45
Мелбет 1.60 2.57
1XBET 1.60 2.57
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 16:36
Анже в этом поединке аутсайдер. Несмотря на проблемы гостей с составом. У "черно-белых" они тоже имеются. Реймс хорош в выездных матчах. Букмекеры явно переоценивают дружину Батикля. При новом тренере результаты хозяев вообще вызывают беспокойство. Поводов для радости все меньше и меньше. Все что нужно Реймсу - воспользоваться ситуацией противника. Гости при нескольких победах кряду еще могут побороться за еврокубки. Не факт, что удастся набрать три балла, но даже на нулевую фору гостей предлагается под 2,50. Стоит принять во внимание.
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