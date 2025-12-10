«Бенфика» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765314306

сегодня, 00:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Наполи», который состоится 10 декабря 2025 года.

«Бенфика»

«Бенфика» набрала первые очки лишь в прошлом туре и смогла обыграть «Аякс», который до сих пор находится без очков. Тем не менее, сложно сказать, что коллектив находится в кризисе, а потому постарается вернуться в этот турнир, однако первым шагом должна стать победа над набравшим форму чемпионом Италии «Наполи». Хозяева постараются удачно начать поединок, а дальше исходить из ситуации на футбольном поле.

5 декабря «Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом» (1:1), а 29 ноября обыграла на выезде «Насьонал» (2:1).

«Наполи»

«Наполи» пережил непростой отрезок в нынешнем сезоне, но в последних матчах выглядел довольно убедительно и добывал победы. В Лиге чемпионов коллектив набрал всего семь очков и идет на 22 месте. В игре с португальским клубом «Наполи» постарается сыграть от соперника и использовать ошибки «орлов», особенно если тем придется рисковать по ходу матча.

7 декабря «Наполи» справился с «Ювентусом» на своем поле (2:1), а ранее обыграл на выезде «Рому» на выезде (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бенфика» – 2.35

Ничья – 3.25

Победит «Наполи» – 3.1

Статистика

«Наполи проиграл лишь один матч из десяти последних при шести победах в основное время

„Бенфика“ победила лишь в четырех встречах на своем поле из десяти последних

Португальский клуб проиграл четыре из пяти последних встреч с „Наполи“

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.25. Предполагаем, что встреча будет сложной и неуступчивой, а команды обменяются голами, однако не смогут определить победителя в личной встрече.