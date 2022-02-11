«Анже» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

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вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом данной встречи аналитики считают гостевую команду. Ставки на победу «Анже» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 3.10, ничья находится на отметке 3.40, а победа «Страсбура» доступна по котировке 2.35.

Если же анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового формата. Ставки на ТМ(2,5) идут в линии по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.03.

Форма команд

«Анже» базируется на 12 месте чемпионата. Клуб организовал на свой счет 29 баллов, одержав семь побед и восемь ничьих в лиге. Еще в восьми играх «зебры» уступали своим оппонентам.

Рассмотрим домашние результаты «Анже»: на своем поле команда выиграла пять матчей, один свела вничью и допустила пять проигрышей. Отметим, что в двух последних турах Лиги 1 клуб не набирал очки, поочередно проиграв «Сент-Этьену» (0:1) и «Марселю» (2:5).

«Страсбур» находится в группе лидеров, занимая четвертое место рейтинг. У команды получилось выиграть 11 матчей в чемпионате, пять раз сыграть вничью и допустить семь поражений от соперников.

При этом в гостевых играх Лиги 1 «Страсбур» выступает весьма неплохо. Вне родных стен клуб организовал четыре виктории и три ничьи, при четырех проигрышах. К вышесказанному добавим, что у команды отличная форма – четыре победы в пяти предыдущих турах, а в последнем туре был обыгран «Нант» (1:0).

Информация для ставок

«Анже» и «Страсбур» сыграли на ТМ(2,5) в 4 последних очных встречах

«Страсбур» забивал минимум 2 гола в 4 предыдущих выездных играх Лиги 1

«Анже» не проигрывал в 10 из прошлых 11 матчей против «Страсбура»

Прогноз

У «Анже» заметно сбавила атака, которая перестала играть результативно. «Страсбур», в свою очередь, не допускал больше одного пропущенного гола в четырех из последних пяти туров чемпионата. Поэтому, в этом матче стоит рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.