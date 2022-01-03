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«Бордо» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (07.01.2022)

03 января 2022, 11:18

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают предпочтение гостям этой встречи. Заключить пари на победу «Марселя» можно по коэффициенту 1.81. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а победа «Бордо» доступна по котировка 4.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.794.701.53
Фонбет 4.80 3.80 1.73
BetBoom 4.99 4.06 1.66

При этом линия букмекера свидетельствует в пользу результативного формата данного поединка. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Для «Бордо» текущий розыгрыш Лиги 1 складывается сложно. На данный момент команда идет на 17-м месте, опережая зону прямого вылета только на один балл.

При этом футболистам «Бордо» удалось набрать четыре очка в трех прошлых турах. После ничейной игры с «Лионом» (2:2) команда победила в гостях «Труа» (2:1), а в противостоянии с «Лиллем» было зафиксировано восьмое поражение в чемпионате.

Стабильные выступления в Лиге 1 позволяют «Марселю» делить второе место рейтинга с «Ниццей». Обе команды набрали по 33 балла, а дистанция от очевидного лидера ПСЖ составляет 13 очков.

При этом в пяти последних турах чемпионата подопечные Хорхе Сампаоли смогли обыграть «Труа» (1:0), «Нант» (1:0) и «Страсбур» (2:0), а также разделить очки с «Реймсом» (1:1) на домашней арене.

Интересные факты

  • В 8 прошлых матчах «Бордо» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Марсель» не проигрывал в 7 из 8 гостевых матчей чемпионата
  • Команды обменивались голами в 4 из прошлых 6 очных встречах

Прогноз

Несмотря на систематические проигрыши, «Бордо» результативно играет в атаке и вскрывает защиту соперников разного калибра. При этом «Марсель» находится в неплохой форме, поэтому свои голы гости тоже должны забить. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.30 2.26 1.68 1.76 2.13
Все комментарии
79ys66r6w8gu
79ys66r6w8gu
03 января в 13:59
Футбольный клуб Марсель одержит победу.
z5cg2fpx2pcp
z5cg2fpx2pcp
03 января в 13:58
Футбольный клуб Марсель выиграет матч.
shlomo
shlomo
03 января в 12:17
Гости не проиграют
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