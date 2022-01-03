«Бордо» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (07.01.2022)

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03 января 2022, 11:18

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают предпочтение гостям этой встречи. Заключить пари на победу «Марселя» можно по коэффициенту 1.81. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а победа «Бордо» доступна по котировка 4.45.

При этом линия букмекера свидетельствует в пользу результативного формата данного поединка. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Для «Бордо» текущий розыгрыш Лиги 1 складывается сложно. На данный момент команда идет на 17-м месте, опережая зону прямого вылета только на один балл.

При этом футболистам «Бордо» удалось набрать четыре очка в трех прошлых турах. После ничейной игры с «Лионом» (2:2) команда победила в гостях «Труа» (2:1), а в противостоянии с «Лиллем» было зафиксировано восьмое поражение в чемпионате.

Стабильные выступления в Лиге 1 позволяют «Марселю» делить второе место рейтинга с «Ниццей». Обе команды набрали по 33 балла, а дистанция от очевидного лидера ПСЖ составляет 13 очков.

При этом в пяти последних турах чемпионата подопечные Хорхе Сампаоли смогли обыграть «Труа» (1:0), «Нант» (1:0) и «Страсбур» (2:0), а также разделить очки с «Реймсом» (1:1) на домашней арене.

Интересные факты

В 8 прошлых матчах «Бордо» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Марсель» не проигрывал в 7 из 8 гостевых матчей чемпионата

Команды обменивались голами в 4 из прошлых 6 очных встречах

Прогноз

Несмотря на систематические проигрыши, «Бордо» результативно играет в атаке и вскрывает защиту соперников разного калибра. При этом «Марсель» находится в неплохой форме, поэтому свои голы гости тоже должны забить. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.