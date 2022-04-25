«Ланс» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (30.04.2022)

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вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Ланс» фаворитом. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.76. Заключить пари на ничью можно по цене 3.80, а за победу «Нанта» предложена цена 4.65.

С возможной результативностью в этой игре аналитики не определяются. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов идут в линии по одинаковым коэффициентам 1.92.

Форма команд

Заработав 54 очка, «Ланс» обосновался на седьмом месте чемпионата. Клуб претендует на место в зоне еврокубков, которая находится на расстоянии трех баллов. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 команда одержала 15 побед, девять раз сыграла вничью и 10 раз уступила соперникам.

После победной серии, в которой «Ланс» оказался сильней «Ниццы» (3:0), «Лилля» (2:1) и «Монпелье» (2:0) команда отправилась в гости к ПСЖ , где ей удалось избежать поражения (1:1).

«Нант» занимает десятое место чемпионата Франции, накопив 50 очков за 34 проведенных тура. В активе «канареек» 14 выигранных встреч, восемь ничейных и 12 проигрышей.

Выделим, что в минувшем туре Лиги 1 «Нант» смог обыграть на своем поле «Бордо» (5:3) в результативной встрече. Так команда прервала череду без побед, которая затянулась на три игры.

Информация для ставок

«Ланс» побеждал в 3 последних матча на своем поле

Минимум два гола забивал «Ланс» в 3 предыдущих поединках на домашней арене

«Ланс» выиграл 3 из последних 5 матчей против «Нанта» на домашнем поле

Прогноз

Учитывая статистику и мотивацию хозяев поле, рекомендуем поставить на победу «Ланса» по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.