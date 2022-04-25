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«Ланс» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (30.04.2022)

вчера, 11:06
Ланс

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Ланс» фаворитом. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.76. Заключить пари на ничью можно по цене 3.80, а за победу «Нанта» предложена цена 4.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.105.08
Фонбет 1.67 3.90 5.10
Мелбет 1.76 4.02 5.00
1XBET 1.76 4.02 5.00
BetBoom 1.72 4.01 4.92

С возможной результативностью в этой игре аналитики не определяются. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов идут в линии по одинаковым коэффициентам 1.92.

Форма команд

Заработав 54 очка, «Ланс» обосновался на седьмом месте чемпионата. Клуб претендует на место в зоне еврокубков, которая находится на расстоянии трех баллов. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 команда одержала 15 побед, девять раз сыграла вничью и 10 раз уступила соперникам.

После победной серии, в которой «Ланс» оказался сильней «Ниццы» (3:0), «Лилля» (2:1) и «Монпелье» (2:0) команда отправилась в гости к ПСЖ, где ей удалось избежать поражения (1:1).

«Нант» занимает десятое место чемпионата Франции, накопив 50 очков за 34 проведенных тура. В активе «канареек» 14 выигранных встреч, восемь ничейных и 12 проигрышей.

Выделим, что в минувшем туре Лиги 1 «Нант» смог обыграть на своем поле «Бордо» (5:3) в результативной встрече. Так команда прервала череду без побед, которая затянулась на три игры.

Информация для ставок

  • «Ланс» побеждал в 3 последних матча на своем поле
  • Минимум два гола забивал «Ланс» в 3 предыдущих поединках на домашней арене
  • «Ланс» выиграл 3 из последних 5 матчей против «Нанта» на домашнем поле

Прогноз

Учитывая статистику и мотивацию хозяев поле, рекомендуем поставить на победу «Ланса» по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.45 2.00 1.91 1.54 2.63
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:28
Победа команды хозяев поля в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 12:13
0:0 не будет.
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