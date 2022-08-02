«Лион» — «Аяччо». Прогноз на матч Лиги 1 (05.08.2022)

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сегодня, 09:15

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры ожидают успех домашней команды. Заключить пари на победу «Лиона» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.42. Ставки на ничью принимаются по котировке 5.20, а победа «Аяччо» доступна по цене 8.20.

Аналитики также считают, что команды порадуют зрителей результативным матчем с забитыми голами. Поставить на ТБ (2,5) предложено по котировке 1.61, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лион» провалил выступления в предыдущем сезоне чемпионата Франции. Завершив выступления в Лиге 1 на восьмом месте рейтинга, клуб лишился возможности выступить на европейской арене.

По ходу прошлой кампании «Лион» часто терял очки – 11 побед и 10 поражений. Суммарно команда одержала 17 побед, установив такие показатели забитых и пропущенных голов – 66:51.

«Аяччо» отсутствовал в Лиге 1 с 2014 года, но в прошлом сезоне клуб заработал повышение в классе, заняв второе место во втором по значимости дивизионе Франции. В общей сложности команда одержала 22 победы и девять ничьих, что суммарно принесло ей 75 очков, а дистанция от чемпиона «Тулузы» составила четыре балла.

Информация для ставок

«Лион» и «Аяччо» сыграли на ТБ (2,5) гола в 4 прошлых очных матчах

(2,5) гола в 4 прошлых очных матчах «Лион» побеждал в 3 из последних 5 поединков против «Аяччо»

«Лион» выиграл 4 предыдущих домашних поединка в чемпионате Франции

Прогноз

«Лион» начинает новый сезон Лиги 1 с амбициями исправить ошибки и побороться за медали. Учитывая, что «Аяччо» заметно уступает в классе сопернику, предлагаем сыграть ставку на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.