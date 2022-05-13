«Лион» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

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вчера, 13:42

Ставки букмекеров

«Лион» считается очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.40. Поставить на ничью можно по цене 5.00, а победа «Нанта» играется по котировке 6.40.

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

«Лион» уже не решает турнирных задач в Лиге 1. После победных матчей против «Монпелье» (5:2) и «Марселя» (3:0) команда допустила 10 поражение в сезоне, уступив в гостевой встрече «Мецу» (2:3), и лишившись возможности побороться за еврокубки.

Выделим, что домашние матчи завершающегося розыгрыша чемпионата Франции «Лион» провел следующим образом: 10 победных встреч, пять ничейных и три поражения. На своем поле атака хозяев организовала 39 голов, пропустив 23 мяча.

«Нант» завоевал Кубок Франции, одолев в финале «Ниццу». Также «канарейки» оформили победу над «Ренном» (2:1) в предыдущем туре Лиги 1. При этом у клуба уже тоже нет возможности завершить сезон в пятерке лидеров.

Касательно гостевой успешности «Нанта» во французском первенстве, то она следующая: четыре победы, шесть ничьих и восемь поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов составляет 20:25.

Информация для ставок

«Лион» побеждал «Нант» в 4 прошлых очных встречах

«Лион» сыграл на ТБ (2,5) гола в 5 последних турах лиги

(2,5) гола в 5 последних турах лиги «Лион» забивал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах лиги на своем поле

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных матчей

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