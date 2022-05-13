Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Лион» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

вчера, 13:42
Нант

Ставки букмекеров

«Лион» считается очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.40. Поставить на ничью можно по цене 5.00, а победа «Нанта» играется по котировке 6.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.425.566.76
Фонбет 1.45 5.10 6.20
Мелбет 1.49 5.30 6.30
1XBET 1.49 5.30 6.30
BetBoom 1.47 5.22 6.22

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

«Лион» уже не решает турнирных задач в Лиге 1. После победных матчей против «Монпелье» (5:2) и «Марселя» (3:0) команда допустила 10 поражение в сезоне, уступив в гостевой встрече «Мецу» (2:3), и лишившись возможности побороться за еврокубки.

Выделим, что домашние матчи завершающегося розыгрыша чемпионата Франции «Лион» провел следующим образом: 10 победных встреч, пять ничейных и три поражения. На своем поле атака хозяев организовала 39 голов, пропустив 23 мяча.

«Нант» завоевал Кубок Франции, одолев в финале «Ниццу». Также «канарейки» оформили победу над «Ренном» (2:1) в предыдущем туре Лиги 1. При этом у клуба уже тоже нет возможности завершить сезон в пятерке лидеров.

Касательно гостевой успешности «Нанта» во французском первенстве, то она следующая: четыре победы, шесть ничьих и восемь поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов составляет 20:25.

Информация для ставок

  • «Лион» побеждал «Нант» в 4 прошлых очных встречах
  • «Лион» сыграл на ТБ(2,5) гола в 5 последних турах лиги
  • «Лион» забивал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах лиги на своем поле
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных матчей

Прогноз

В этом матче рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на победу «Лиона» и ТБ(2,5) гола. В букмекерской конторе Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.36 2.67 1.52
Мелбет 3.10 1.35
1XBET 3.10 1.35
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:16
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:31
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 