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«Лион» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (10.01.2022)

вчера, 10:39

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этой игре букмекеры отводят гостям. Ставки на победу ПСЖ компания Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.90. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.20, а шансы «Лиона» одержать викторию оцениваются в 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.343.902.09
Фонбет 3.65 4.05 1.97
Мелбет 3.40 4.04 2.10
1XBET 3.40 4.04 2.10
BetBoom 3.38 3.88 2.09

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по котировке 1.42, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

«Лион» очень блекло выступает в этом сезоне Лиги 1. За 18 сыгранных матчей команда набрала только 24 балла, расположившись на непривычном для себя 13-м месте в турнирной таблице.

При этом «ткачи» трижды кряду сыграли вничью в чемпионате Франции, последовательно разделив очки с «Бордо» (2:2), «Лиллем» (0:0) и «Мецем» (1:1), а в целом серия без побед в лиге у «Лиона» достигла четырех туров.

У ПСЖ вряд ли возникнут проблемы с оформлением чемпионства в текущей кампании Лиги 1. Парижане уверенно лидируют в общем зачете, опережая ближайшего конкурента в лице «Марселя» на десять баллов.

Существенное преимущество над соперниками позволяет ПСЖ систематически терять очки. К примеру, в четырех минувших турах подопечные Маурисио Почеттино сыграли вничью с «Лорьяном» (1:1), «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1), победив в данный период только «Монако» (2:0).

Информация для ставок

  • ПСЖ не проигрывал в 17 из прошлых 18 гостевых матчей Лиги 1
  • В 4 прошлых поединках ПСЖ в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)
  • ПСЖ побеждал «Лион» в 3 последних встречах во всех турнирах

Прогноз

«Лион» испытывает солидные проблемы с атакой, которой с трудом даются голы даже во встречах с аутсайдерами. У ПСЖ на эту игру выпало немало ключевых игроков. Поэтому, рекомендуем обратить внимание на ставку ТМ(3,5) голов, которая в линии БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.58 1.21 2.56 1.54 2.04 1.84
Мелбет 2.54 1.49
1XBET 2.54 1.49
Все комментарии
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вчера в 10:51
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) одержит победу.
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8s23t5n6mr8q
вчера в 10:51
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 10:50
ПСЖ не проиграет этот матч
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