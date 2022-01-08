«Лион» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (10.01.2022)

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вчера, 10:39

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этой игре букмекеры отводят гостям. Ставки на победу ПСЖ компания Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.90. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.20, а шансы «Лиона» одержать викторию оцениваются в 3.90.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идет по котировке 1.42, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

«Лион» очень блекло выступает в этом сезоне Лиги 1. За 18 сыгранных матчей команда набрала только 24 балла, расположившись на непривычном для себя 13-м месте в турнирной таблице.

При этом «ткачи» трижды кряду сыграли вничью в чемпионате Франции, последовательно разделив очки с «Бордо» (2:2), «Лиллем» (0:0) и «Мецем» (1:1), а в целом серия без побед в лиге у «Лиона» достигла четырех туров.

У ПСЖ вряд ли возникнут проблемы с оформлением чемпионства в текущей кампании Лиги 1. Парижане уверенно лидируют в общем зачете, опережая ближайшего конкурента в лице «Марселя» на десять баллов.

Существенное преимущество над соперниками позволяет ПСЖ систематически терять очки. К примеру, в четырех минувших турах подопечные Маурисио Почеттино сыграли вничью с «Лорьяном» (1:1), «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1), победив в данный период только «Монако» (2:0).

Информация для ставок

ПСЖ не проигрывал в 17 из прошлых 18 гостевых матчей Лиги 1

не проигрывал в 17 из прошлых 18 гостевых матчей Лиги 1 В 4 прошлых поединках ПСЖ в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)

в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5) ПСЖ побеждал «Лион» в 3 последних встречах во всех турнирах

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