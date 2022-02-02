«Марсель» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (04.02.2022)

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02 февраля 2022, 12:13

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет ожидают успех «Марселя» в этом противостоянии. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.53, за ничью выставлена цена 4.30, а победа «Анже» идет по котировке 6.50.

Если же рассматривать линию голов, то в ней котировки практические равные: ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.92, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Марсель» занимает третье место в Лиге 1. Южане пополнили счет на 40 очков за 22 проведенных тура, установив такие показатели успешности: 11 побед, семь ничьи и четыре поражения.

При этом на уходящей неделе «Марсель» провел переигровку с «Лионом», в которой команда Хорхе Сампаоли допустила гостевое поражение (1:2) несмотря на быстро забитый гол в дебюте встречи.

«Анже» на данном отрезке сезона сигнализирует с 12-й позиции рейтинга. «Зебры» удостоились семь побед и восьми ничьих в чемпионате, проиграв семь матчей своим оппонентам.

Отметим, что в минувшем туре Лиги 1 «Анже» неожиданно уступил на домашней арене аутсайдеру в лице «Сент-Этьен» (0:1).

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывал в 17 из прошлых 19 домашних матчей лиги

В 5 из прошлых 6 домашних поединков «Марселя» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Анже» не побеждал «Марсель» в 11 из предыдущих 12 очных матчей

«Анже» не побеждал в 9 из последних 10 гостевых матчей Лиги 1

Прогноз

«Марсель» ведет борьбу за серебро в этом сезоне чемпионата, поэтому допускать две потери очков кряду южанам нельзя. Учитывая, что «Анже» сейчас стабильно терпит неудачи, предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.53 в БК Фонбет.