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«Марсель» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (04.02.2022)

02 февраля 2022, 12:13

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет ожидают успех «Марселя» в этом противостоянии. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.53, за ничью выставлена цена 4.30, а победа «Анже» идет по котировке 6.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.146.67
Фонбет 1.52 4.20 6.40
BetBoom 1.53 4.21 7.02

Если же рассматривать линию голов, то в ней котировки практические равные: ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.92, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Марсель» занимает третье место в Лиге 1. Южане пополнили счет на 40 очков за 22 проведенных тура, установив такие показатели успешности: 11 побед, семь ничьи и четыре поражения.

При этом на уходящей неделе «Марсель» провел переигровку с «Лионом», в которой команда Хорхе Сампаоли допустила гостевое поражение (1:2) несмотря на быстро забитый гол в дебюте встречи.

«Анже» на данном отрезке сезона сигнализирует с 12-й позиции рейтинга. «Зебры» удостоились семь побед и восьми ничьих в чемпионате, проиграв семь матчей своим оппонентам.

Отметим, что в минувшем туре Лиги 1 «Анже» неожиданно уступил на домашней арене аутсайдеру в лице «Сент-Этьен» (0:1).

Информация для ставок

  • «Марсель» не проигрывал в 17 из прошлых 19 домашних матчей лиги
  • В 5 из прошлых 6 домашних поединков «Марселя» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Анже» не побеждал «Марсель» в 11 из предыдущих 12 очных матчей
  • «Анже» не побеждал в 9 из последних 10 гостевых матчей Лиги 1

Прогноз

«Марсель» ведет борьбу за серебро в этом сезоне чемпионата, поэтому допускать две потери очков кряду южанам нельзя. Учитывая, что «Анже» сейчас стабильно терпит неудачи, предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.53 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.50 1.86 2.01 1.48 2.76
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 февраля в 18:06
Победа команды Марсель в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
02 февраля в 12:27
Марсель выиграет этот матч
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