«Марсель» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

Ставки букмекеров
Победа «Марселя» в этом матче играется по коэффициенту 1.60 – аналитики букмекерской конторы Фонбет видят хозяев очевидным фаворитом. Вероятность победы «Нанта» оценивается по котировке 5.70, а за ничью выставлена отметка 4.00.
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сегодня, 22:00
Также эксперты небольшое предпочтение отдают низкой результативности в этом матче. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Марсель» остается на втором месте Лиги 1, несмотря на поражение от лидера ПСЖ (1:2) в минувшем туре. Прежде команда одержала четыре победы подряд в чемпионате Франции, обыграв таких соперников: «Монпелье» (2:0), «Сент-Этьен» (4:1), «Ницца» (2:1) и «Брест» (4:1).
По итогам 16 домашних игр лиги в этом сезоне «Марсель» продемонстрировал такие результаты: семь выигранных матчей, пять ничейных и четыре поражения. Атака южан на своем поле забила 26 голов, а защита пропустила 17 мячей.
«Нант» выиграл только один из пяти прошлых матчей чемпионата Франции. После успешной игры с «Клермоном» (3:2) в гостях команда последовательно разделила очки с «Брестом» (1:1) и «Анже» (1:1), опустившись в общем зачете на десятую позицию.
Если рассматривать гостевые успехи «Нанта» в Лиге 1, то они следующие: четыре выигранных встречи, пять ничейных противостояний и семь поражений. Показатели забитых и пропущенных голов на выезде составляют 16:20.
Информация для ставок
- «Марсель» выиграл 8 из прошлых 10 матчей всех турниров
- «Нант» не выигрывал в 5 из последних 6 гостевых матчей Лиги 1
- «Марсель» побеждал в 4 предыдущих поединках на домашней арене
Прогноз
В этом матче рекомендуем поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.
Нант вроде бы на еврокубки не претендует. Но от пятой позиции всего шесть баллов, есть шанс выиграть кубок страны и не такой серьезный календарь в ближайших турах. С февраля гости потерпели два поражения. Но они были минимальными с одним пропущенным голом. Да и как не вспомнить победу над ПСЖ? "Канарейки" - прогрессирующая и абсолютно тренерская команда Комбуаре. Воспользоваться тяжелым календарем Марселя, почему бы и нет? Всего одно поражение в четырех крайних турах и неплохая оборона способна справиться с противником и не допустить разгрома.
Да и откуда быть разгрому? Да, "канарейки" пропускают не так много, но почти в каждом из туров. Но три мяча в свои ворота получили всего два раза в сезоне. Марселю приходится добывать очки в напряженном графике. Уже через неделю встреча с голландским Фейеноордом. "Провансальцы" выигрывают и на своем поле, но большую часть очков набирают все же в гостевых поединках. Нант в очередной сыграет от обороны. Не верится что хозяева в состоянии отличиться больше двух раз. Есть вероятность что "канарейки" могут отобрать очки у соперника. Предположу что много мячей в этом поединке мы не увидим.
Нант вроде бы на еврокубки не претендует. Но от пятой позиции всего шесть баллов, есть шанс выиграть кубок страны и не такой серьезный календарь в ближайших турах. С февраля гости потерпели два поражения. Но они были минимальными с одним пропущенным голом. Да и как не вспомнить победу над ПСЖ? "Канарейки" - прогрессирующая и абсолютно тренерская команда Комбуаре. Воспользоваться тяжелым календарем Марселя, почему бы и нет? Всего одно поражение в четырех крайних турах и неплохая оборона способна справиться с противником и не допустить разгрома.
Да и откуда быть разгрому? Да, "канарейки" пропускают не так много, но почти в каждом из туров. Но три мяча в свои ворота получили всего два раза в сезоне. Марселю приходится добывать очки в напряженном графике. Уже через неделю встреча с голландским Фейеноордом. "Провансальцы" выигрывают и на своем поле, но большую часть очков набирают все же в гостевых поединках. Нант в очередной сыграет от обороны. Не верится что хозяева в состоянии отличиться больше двух раз. Есть вероятность что "канарейки" могут отобрать очки у соперника. Предположу что много мячей в этом поединке мы не увидим.