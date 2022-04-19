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«Марсель» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

вчера, 14:43
Марсель

Ставки букмекеров

Победа «Марселя» в этом матче играется по коэффициенту 1.60 – аналитики букмекерской конторы Фонбет видят хозяев очевидным фаворитом. Вероятность победы «Нанта» оценивается по котировке 5.70, а за ничью выставлена отметка 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.165.93
Фонбет 1.60 4.00 5.80
BetBoom 1.67 3.97 5.52

Также эксперты небольшое предпочтение отдают низкой результативности в этом матче. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Марсель» остается на втором месте Лиги 1, несмотря на поражение от лидера ПСЖ (1:2) в минувшем туре. Прежде команда одержала четыре победы подряд в чемпионате Франции, обыграв таких соперников: «Монпелье» (2:0), «Сент-Этьен» (4:1), «Ницца» (2:1) и «Брест» (4:1).

По итогам 16 домашних игр лиги в этом сезоне «Марсель» продемонстрировал такие результаты: семь выигранных матчей, пять ничейных и четыре поражения. Атака южан на своем поле забила 26 голов, а защита пропустила 17 мячей.

«Нант» выиграл только один из пяти прошлых матчей чемпионата Франции. После успешной игры с «Клермоном» (3:2) в гостях команда последовательно разделила очки с «Брестом» (1:1) и «Анже» (1:1), опустившись в общем зачете на десятую позицию.

Если рассматривать гостевые успехи «Нанта» в Лиге 1, то они следующие: четыре выигранных встречи, пять ничейных противостояний и семь поражений. Показатели забитых и пропущенных голов на выезде составляют 16:20.

Информация для ставок

  • «Марсель» выиграл 8 из прошлых 10 матчей всех турниров
  • «Нант» не выигрывал в 5 из последних 6 гостевых матчей Лиги 1
  • «Марсель» побеждал в 4 предыдущих поединках на домашней арене

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.50 1.93 1.97 1.51 2.72
Фонбет 1.90 1.92
Все комментарии
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3xwxrdj9a335
вчера в 19:48
Футбольный клуб «Марсель» одержит победу.
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вчера в 19:47
Футбольный клуб «Марсель» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 16:43
Победа команды "Марсель" и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 15:51
Марсель продолжает бороться за сохранение второго места и попадание в Лигу Чемпионов. Вот только вопрос, напрямую или через стыковые матчи. В хорошем состоянии находится коллектив Сампаоли и до матча с ПСЖ смог одержать восемь побед кряду в разных турнирах. Впереди полуфинал Лиги Конференций и возможность побороться за кубок . Команда вынуждена обходиться без главного бомбардира Аркадиуша Милика.

Нант вроде бы на еврокубки не претендует. Но от пятой позиции всего шесть баллов, есть шанс выиграть кубок страны и не такой серьезный календарь в ближайших турах. С февраля гости потерпели два поражения. Но они были минимальными с одним пропущенным голом. Да и как не вспомнить победу над ПСЖ? "Канарейки" - прогрессирующая и абсолютно тренерская команда Комбуаре. Воспользоваться тяжелым календарем Марселя, почему бы и нет? Всего одно поражение в четырех крайних турах и неплохая оборона способна справиться с противником и не допустить разгрома.

Да и откуда быть разгрому? Да, "канарейки" пропускают не так много, но почти в каждом из туров. Но три мяча в свои ворота получили всего два раза в сезоне. Марселю приходится добывать очки в напряженном графике. Уже через неделю встреча с голландским Фейеноордом. "Провансальцы" выигрывают и на своем поле, но большую часть очков набирают все же в гостевых поединках. Нант в очередной сыграет от обороны. Не верится что хозяева в состоянии отличиться больше двух раз. Есть вероятность что "канарейки" могут отобрать очки у соперника. Предположу что много мячей в этом поединке мы не увидим.
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