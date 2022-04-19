«Марсель» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

1650368629

вчера, 14:43

Ставки букмекеров

Победа «Марселя» в этом матче играется по коэффициенту 1.60 – аналитики букмекерской конторы Фонбет видят хозяев очевидным фаворитом. Вероятность победы «Нанта» оценивается по котировке 5.70, а за ничью выставлена отметка 4.00.

Также эксперты небольшое предпочтение отдают низкой результативности в этом матче. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Марсель» остается на втором месте Лиги 1, несмотря на поражение от лидера ПСЖ (1:2) в минувшем туре. Прежде команда одержала четыре победы подряд в чемпионате Франции, обыграв таких соперников: «Монпелье» (2:0), «Сент-Этьен» (4:1), «Ницца» (2:1) и «Брест» (4:1).

По итогам 16 домашних игр лиги в этом сезоне «Марсель» продемонстрировал такие результаты: семь выигранных матчей, пять ничейных и четыре поражения. Атака южан на своем поле забила 26 голов, а защита пропустила 17 мячей.

«Нант» выиграл только один из пяти прошлых матчей чемпионата Франции. После успешной игры с «Клермоном» (3:2) в гостях команда последовательно разделила очки с «Брестом» (1:1) и «Анже» (1:1), опустившись в общем зачете на десятую позицию.

Если рассматривать гостевые успехи «Нанта» в Лиге 1, то они следующие: четыре выигранных встречи, пять ничейных противостояний и семь поражений. Показатели забитых и пропущенных голов на выезде составляют 16:20.

Информация для ставок

«Марсель» выиграл 8 из прошлых 10 матчей всех турниров

«Нант» не выигрывал в 5 из последних 6 гостевых матчей Лиги 1

«Марсель» побеждал в 4 предыдущих поединках на домашней арене

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.