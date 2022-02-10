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«Монако» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

вчера, 13:30

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на этот матч: победа «Монако» идет по коэффициенту 1.40, за ничью выставлена котировка 4.80, а победа «Лорьяна» доступна по цене 8.00.

Франция. Лига 1 2021/2022
Монако
Лорьян
- : -
13 февраля 2022, 15:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.128.76
Фонбет 1.40 4.80 8.00
BetBoom 1.39 5.07 8.65

Эксперты сервиса также больше шансов отводят на результативный счет в этом противостоянии. Поставить на ТБ(2,5) голов предложено по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Монако», занимающий шестое место в чемпионате, набрал 10 из 15 возможных очков за пять предыдущих туров. Также клуб оформил выход в полуфинал Кубка Франции, обыграв на домашней арене «Бастию» (2:0).

Отметим, что в последней игре Лиги 1 «Монако» оказался сильней «Лиона» (2:0). В 12 домашних матчах текущего чемпионата хозяева одержали семь побед и три ничьи, допустив только два поражения.

«Лорьян» смог подняться из зоны прямого вылета. Случилось этого после того, как в минувшем туре Лиги 1 «моряки» победили на домашней арене «Ланс» (2:0). Прежде у команды была длительная серия без побед в чемпионате, которая длилась с сентября 2020 года.

При этом в гостевых поединках чемпионата у «Лорьяна» весьма скромные результаты: четыре победы и восемь поражений с общей разницей голов 10:29.

Информация для ставок

  • «Лорьян» не выигрывал в 27 последних гостевых матчах Лиги 1
  • «Монако» побеждал в 4 предыдущих домашних поединках чемпионата
  • «Лорьян» пропускал минимум 3 гола в 3 предыдущих гостевых матчах лиги

Прогноз

«Лорьян» очень плохо проводит гостевые матчи, а «Монако» напротив – стабильно побеждал в родных стенах. Поэтому, рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (-1) гол по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.38 2.10 1.81 1.63 2.40
Фонбет 2.00 1.80
Все комментарии
pwucq5zhc6r4
pwucq5zhc6r4
вчера в 13:49
Футбольный клуб «Монако» выиграет матч.
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