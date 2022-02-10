«Монако» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

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вчера, 13:30

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на этот матч: победа «Монако» идет по коэффициенту 1.40, за ничью выставлена котировка 4.80, а победа «Лорьяна» доступна по цене 8.00.

Эксперты сервиса также больше шансов отводят на результативный счет в этом противостоянии. Поставить на ТБ (2,5) голов предложено по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Монако», занимающий шестое место в чемпионате, набрал 10 из 15 возможных очков за пять предыдущих туров. Также клуб оформил выход в полуфинал Кубка Франции, обыграв на домашней арене «Бастию» (2:0).

Отметим, что в последней игре Лиги 1 «Монако» оказался сильней «Лиона» (2:0). В 12 домашних матчах текущего чемпионата хозяева одержали семь побед и три ничьи, допустив только два поражения.

«Лорьян» смог подняться из зоны прямого вылета. Случилось этого после того, как в минувшем туре Лиги 1 «моряки» победили на домашней арене «Ланс» (2:0). Прежде у команды была длительная серия без побед в чемпионате, которая длилась с сентября 2020 года.

При этом в гостевых поединках чемпионата у «Лорьяна» весьма скромные результаты: четыре победы и восемь поражений с общей разницей голов 10:29.

Информация для ставок

«Лорьян» не выигрывал в 27 последних гостевых матчах Лиги 1

«Монако» побеждал в 4 предыдущих домашних поединках чемпионата

«Лорьян» пропускал минимум 3 гола в 3 предыдущих гостевых матчах лиги

Прогноз

«Лорьян» очень плохо проводит гостевые матчи, а «Монако» напротив – стабильно побеждал в родных стенах. Поэтому, рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (-1) гол по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.