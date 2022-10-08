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«Монпелье» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (09.10.2022)

вчера, 12:16
Монако

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок склоняется к успеху гостей этой встречи. Поставить на победу «Монпелье» можно по коэффициенту 3.70, а шансы «Монако» одержать викторию оцениваются в 1.90. Ничейный исход противостояния идет по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.674.161.96
Лига Ставок 3.50 3.95 2.00

Аналитики также убеждены, что «Монпелье» и «Монако» продемонстрируют болельщикам содержательный и результативный футбол. Сыграть пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.55, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Монпелье» заработал 12 очков за девять туров чемпионата Франции. С таким показателем успешности клуб расположился в рейтинге на десятом месте. Рассмотрим успешность команды в пяти предыдущих турах лиги, где она обыграла «Страсбур» (2:1) и «Аяччо» на домашней арене (2:0), а также проиграла «Тулузе» (2:4), «Анже» (1:2) и «Лиллю» (1:3).

«Монако» находится на пятой позиции турнирной таблицы, пополнив свой счет на 17 очков. В пяти предыдущих поединках Лиги 1 клуб одержал четыре победы над следующими соперниками – «Ницца» (1:0), «Лион» (2:1), «Реймс» (3:0) и «Нант» (4:1), а до этого «монегаски» зафиксировали второе поражение, уступив «Труа» (2:4).

Отметим, что среди уходящей недели «Монако» отметился домашней победой над «Трабзонспором» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы.

Информация для ставок

  • «Монпелье» проигрывал в 3 из последних 4 матчей Лиги 1
  • «Монако» побеждал в 3 прошлых гостевых поединках всех соревнований
  • «Монако» побеждал в 3 из предыдущих 5 матчей против «Монпелье»

Прогноз

Успехи «Монпелье» в этом сезоне связаны с матчами против команд, которые заметно уступают в классе «Монако». Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.36 1.24 2.56 1.57 2.02 1.88
Лига Ставок 2.46 1.53 1.95 1.82
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:20
Монако не проиграет
Гость
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