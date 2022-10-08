«Монпелье» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (09.10.2022)

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вчера, 12:16

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок склоняется к успеху гостей этой встречи. Поставить на победу «Монпелье» можно по коэффициенту 3.70, а шансы «Монако» одержать викторию оцениваются в 1.90. Ничейный исход противостояния идет по котировке 4.20.

Аналитики также убеждены, что «Монпелье» и «Монако» продемонстрируют болельщикам содержательный и результативный футбол. Сыграть пари на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.55, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Монпелье» заработал 12 очков за девять туров чемпионата Франции. С таким показателем успешности клуб расположился в рейтинге на десятом месте. Рассмотрим успешность команды в пяти предыдущих турах лиги, где она обыграла «Страсбур» (2:1) и «Аяччо» на домашней арене (2:0), а также проиграла «Тулузе» (2:4), «Анже» (1:2) и «Лиллю» (1:3).

«Монако» находится на пятой позиции турнирной таблицы, пополнив свой счет на 17 очков. В пяти предыдущих поединках Лиги 1 клуб одержал четыре победы над следующими соперниками – «Ницца» (1:0), «Лион» (2:1), «Реймс» (3:0) и «Нант» (4:1), а до этого «монегаски» зафиксировали второе поражение, уступив «Труа» (2:4).

Отметим, что среди уходящей недели «Монако» отметился домашней победой над «Трабзонспором» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы.

Информация для ставок

«Монпелье» проигрывал в 3 из последних 4 матчей Лиги 1

«Монако» побеждал в 3 прошлых гостевых поединках всех соревнований

«Монако» побеждал в 3 из предыдущих 5 матчей против «Монпелье»

Прогноз

Успехи «Монпелье» в этом сезоне связаны с матчами против команд, которые заметно уступают в классе «Монако». Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Лига Ставок.