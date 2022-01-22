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«Монпелье» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

вчера, 12:22

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Монако» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.00. Вероятность ничьи эксперты оценили в 3.50, а победа «Монпелье» доступна по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.593.222.17
Фонбет 4.10 3.55 1.90
BetBoom 4.12 3.62 1.94

Также специалисты небольшое предпочтение отводят результативному исходу в этой игре. Поставит на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.95, ТМ(2,5) – 1.99.

Форма команд

Футболисты «Монпелье» набрали 31 балл в чемпионате Франции, расположившись на девятом месте в турнирной таблице. Команда одержала девять побед и четыре ничьи, допустив восемь поражений от соперников.

При этом «Монпелье» уступал в двух прошлых турах Лиги 1. Неудачными для «паладинов» оказались встречи со «Страсбуром» (1:3) и «Труа» (0:1).

«Монако» поднялся на шестое место в рейтинге чемпионата. Команда смогла набрать семь из девяти возможных очков по итогам трех минувших турах. В данной серии игр «монегаски» победили «Клермон» (4:0) и «Ренн» (2:1), а также разошлись миром в гостевой игре против «Нанта» (0:0).

Информация для ставок

  • «Монако» не проигрывал в 31 из прошлых 33 матчей с «Монпелье»
  • «Монпелье» сыграл на ТБ(2,5) в 6 из прошлых 7 домашних матчей лиги
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) в 5 из предыдущих 7 матчей на поле «Монпелье»

Прогноз

Очные встречи «Монпелье» и «Монако», как правило, проходят результативно, особенно на поле «паладинов». Учитывая атакующий потенциал обеих команд, рекомендуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.38 2.00 1.83 1.60 2.35
Все комментарии
x5benr7m7jzw
x5benr7m7jzw
вчера в 18:02
Футбольный клуб «Монако» одержит победу.
7wakpa3m4czr
7wakpa3m4czr
вчера в 18:01
Футбольный клуб «Монако» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 15:58
Гости не проиграют
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