«Монпелье» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

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вчера, 12:22

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Монако» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.00. Вероятность ничьи эксперты оценили в 3.50, а победа «Монпелье» доступна по котировке 3.70.

Также специалисты небольшое предпочтение отводят результативному исходу в этой игре. Поставит на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.95, ТМ(2,5) – 1.99.

Форма команд

Футболисты «Монпелье» набрали 31 балл в чемпионате Франции, расположившись на девятом месте в турнирной таблице. Команда одержала девять побед и четыре ничьи, допустив восемь поражений от соперников.

При этом «Монпелье» уступал в двух прошлых турах Лиги 1. Неудачными для «паладинов» оказались встречи со «Страсбуром» (1:3) и «Труа» (0:1).

«Монако» поднялся на шестое место в рейтинге чемпионата. Команда смогла набрать семь из девяти возможных очков по итогам трех минувших турах. В данной серии игр «монегаски» победили «Клермон» (4:0) и «Ренн» (2:1), а также разошлись миром в гостевой игре против «Нанта» (0:0).

Информация для ставок

«Монако» не проигрывал в 31 из прошлых 33 матчей с «Монпелье»

«Монпелье» сыграл на ТБ (2,5) в 6 из прошлых 7 домашних матчей лиги

(2,5) в 6 из прошлых 7 домашних матчей лиги Команды сыграли на ТБ (2,5) в 5 из предыдущих 7 матчей на поле «Монпелье»

Прогноз

Очные встречи «Монпелье» и «Монако», как правило, проходят результативно, особенно на поле «паладинов». Учитывая атакующий потенциал обеих команд, рекомендуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.