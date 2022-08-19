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«Монпелье» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

сегодня, 16:43
Осер

Ставки букмекеров

Победа «Монпелье» в этом матче идет по коэффициенту 2.17. Поставить на ничью можно по котировке 3.70, а победу «Осера» букмекерская контора Лига Ставок оценивает в 3.50.

Франция. Лига 1 2022/2023
Монпелье
Осер
ПроигрышВыигрыш
- : -
21 августа 2022, 16:00
воскресенье
НичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.213.603.42
Лига Ставок 2.16 3.55 3.40
Мелбет 2.16 3.72 3.50
1XBET 2.16 3.72 3.50

В голах аналитики букмекера отдают минимальное предпочтение низовым ставкам. Сыграть ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

Футболистам «Монпелье» удалось заработать три очка за тура французской Лиги 1. «Паладины» начали сезон с результативной победы над «Труа», которой удалось забить три гола. Затем «Монпелье» отправился в Париж, где команда ожидаемо и крупно проиграла ПСЖ (2:5).

«Осер», вернувшись в Лигу 1, пока еще не побеждал. В первом туре чемпионата Франции команда неудачно выступила на поле «Лилля», пропустив два гола в течение трех стартовых минут. Первые очки в чемпионате «Осер» заработал в домашней игре с «Анже» (2:2), где команда не удержала победный счет.

Информация для ставок

  • «Монпелье» не проигрывал в 7 прошлых домашних матчах с «Осером»
  • «Монпелье» сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 из последних 7 матчей Лиги 1
  • «Монпелье» выиграл два предыдущих матча против «Осера»

Прогноз

«Осер» только привыкает к уровню соперникам Лиги 1. С учетом опыта «Монпелье», рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.17 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.96 1.94 1.51 2.74
Лига Ставок 2.90 1.39 1.96 1.82 1.55 2.40
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 20:01
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
8uxvcvjxp7gh
8uxvcvjxp7gh
сегодня в 17:44
Фаворит матча Монпелье
Гость
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