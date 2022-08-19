«Монпелье» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

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сегодня, 16:43

Ставки букмекеров

Победа «Монпелье» в этом матче идет по коэффициенту 2.17. Поставить на ничью можно по котировке 3.70, а победу «Осера» букмекерская контора Лига Ставок оценивает в 3.50.

В голах аналитики букмекера отдают минимальное предпочтение низовым ставкам. Сыграть ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

Футболистам «Монпелье» удалось заработать три очка за тура французской Лиги 1. «Паладины» начали сезон с результативной победы над «Труа», которой удалось забить три гола. Затем «Монпелье» отправился в Париж, где команда ожидаемо и крупно проиграла ПСЖ (2:5).

«Осер», вернувшись в Лигу 1, пока еще не побеждал. В первом туре чемпионата Франции команда неудачно выступила на поле «Лилля», пропустив два гола в течение трех стартовых минут. Первые очки в чемпионате «Осер» заработал в домашней игре с «Анже» (2:2), где команда не удержала победный счет.

Информация для ставок

«Монпелье» не проигрывал в 7 прошлых домашних матчах с «Осером»

«Монпелье» сыграл на ТБ (2,5) гола в 6 из последних 7 матчей Лиги 1

(2,5) гола в 6 из последних 7 матчей Лиги 1 «Монпелье» выиграл два предыдущих матча против «Осера»

Прогноз

«Осер» только привыкает к уровню соперникам Лиги 1. С учетом опыта «Монпелье», рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.17 в БК Лига Ставок.