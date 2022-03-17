«Нант» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (19.03.2022)

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вчера, 15:35

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит так: победа «Нанта» идет по коэффициенту 3.04, вероятность ничьи оценивается в 2.89, а победу «Лилля» можно сыграть по котировке 2.75. Как видим, эксперты не определяют фаворита.

Между тем, аналитики считают, что «Нант» и «Лилль» установят лимит на забитые голы. Пари ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.60, ТБ (2.5) – 2.30.

Форм команд

На данном этапе сезона «Нант» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на пять баллов. В 28 сыгранных туров клуб одержал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и допустил 10 поражений от соперников.

При этом в минувшем туре Лиги 1 «Нант» неожиданно уступил в гостях «Труа» (0:1), хотя прежде «канарейки» набирали очки в пяти матчах чемпионата кряду.

«Лилль», в свою очередь, идет на шестой позиции общего зачета, опережая предстоящего соперника на один зачетный пункт. По ходу сезона Лиги 1 действующий чемпион Франции 11 раз победил соперников, 10 раз разошелся с ними миром и допустил семь поражений.

Помимо этого, «Лилль» закончил выступления в Лиге чемпионов, проиграв на домашней арене «Челси» (1:2), а в предыдущем туре чемпионата Франции «доги» не смогли вскрыть защиту «Сент-Этьена» (0:0).

Информация для ставок

«Лилль» не проигрывал в 10 последних матчах против «Нанта»

«Лилль» сыграл на ТМ(2,5) в 5 прошлых гостевых матчах всех турниров

«Нант» побеждал в 4 последних домашних поединках чемпионата Франции

Прогноз

«Нант» слабо сыграл в атаке против «Труа», а «Лилль» провел непростой матч в Лиге чемпионов. Поэтому, в этой игре надежно выглядит ставка на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.