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«Нант» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (19.03.2022)

вчера, 15:35
Лилль

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит так: победа «Нанта» идет по коэффициенту 3.04, вероятность ничьи оценивается в 2.89, а победу «Лилля» можно сыграть по котировке 2.75. Как видим, эксперты не определяют фаворита.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.033.012.78
Фонбет 2.95 2.90 2.70
1XBET 3.11 2.96 2.81
BetBoom 2.97 2.97 2.78

Между тем, аналитики считают, что «Нант» и «Лилль» установят лимит на забитые голы. Пари ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.60, ТБ(2.5) – 2.30.

Форм команд

На данном этапе сезона «Нант» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на пять баллов. В 28 сыгранных туров клуб одержал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и допустил 10 поражений от соперников.

При этом в минувшем туре Лиги 1 «Нант» неожиданно уступил в гостях «Труа» (0:1), хотя прежде «канарейки» набирали очки в пяти матчах чемпионата кряду.

«Лилль», в свою очередь, идет на шестой позиции общего зачета, опережая предстоящего соперника на один зачетный пункт. По ходу сезона Лиги 1 действующий чемпион Франции 11 раз победил соперников, 10 раз разошелся с ними миром и допустил семь поражений.

Помимо этого, «Лилль» закончил выступления в Лиге чемпионов, проиграв на домашней арене «Челси» (1:2), а в предыдущем туре чемпионата Франции «доги» не смогли вскрыть защиту «Сент-Этьена» (0:0).

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывал в 10 последних матчах против «Нанта»
  • «Лилль» сыграл на ТМ(2,5) в 5 прошлых гостевых матчах всех турниров
  • «Нант» побеждал в 4 последних домашних поединках чемпионата Франции

Прогноз

«Нант» слабо сыграл в атаке против «Труа», а «Лилль» провел непростой матч в Лиге чемпионов. Поэтому, в этой игре надежно выглядит ставка на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.63 2.41 1.32 3.65
Фонбет 1.60 2.35
1XBET 1.65 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:48
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:40
В игре «Нант» – «Лилль» встретятся соседи по турнирной таблице. Хозяева стараются в последнее время собирать очки хотя бы по чуть-чуть, тогда как гости привыкли брать разом все три и не думать больше ни о чем. Интрига в этом поединке прожить долго не должна.
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