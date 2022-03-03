«Нант» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Симпатии экспертов в этом противостоянии на стороне «Нанта». Сыграть победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.09. Заключить пари на ничейный исход можно по котировке 3.40, а вероятность победы «Монпелье» оценивается в 3.50.

Также аналитики склоняются к низовому исходу в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Нант» удерживается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 39 баллов. По ходу текущего сезона «канарейки» одержали 11 побед и шесть ничьих, потерпев девять поржений.

Кроме того, «Нант» пробился в финал Кубка Франции, победив «Монако» по итогам серии пенальти после ничьи в основное время (2:2). Что касается последних результатов команды в Лиге 1, то ей удалось последовательно обыграть «Реймс» (1:0) и ПСЖ (3:1), а также разделить очки с «Мецем» (0:0).

Футболисты «Монпелье» сейчас в плохой форме. В их пассиве три поражения в четырех прошлых турах, которые «паладинам» нанесли «Сент-Этьен» (1:3), «Лилль» (0:1) и «Ренн» (2:4). В данной серии матчей команда заработала лишь три балла, обыграв на выезде «Лорьян» (1:0).

На данный момент «Монпелье» опустился на 11-е место чемпионата, а дистанция от зоны еврокубков увеличилась до шести очков.

Информация для ставок

«Нант» не проигрывал в 9 прошлых матчах на домашней арене

«Монпелье» проиграл в 2 из прошлых 3 гостевых поединков чемпионата Франции

«Нант» побеждал «Монпелье» в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

Прогноз

«Нант» сейчас очень хорошо и плотный график не мешает команде стабильно набирать очки в чемпионате Франции. Учитывая невнятную форму «Монпелье», предлагаем ставку на нулевую фору хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.