«Ницца» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

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01 февраля 2022, 17:19

Ставки букмекеров

У хозяев, по мнению букмекеров, солидные шансы одержать дежурную победу. Ставки на успех «Ниццы» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.60. Второй по вероятности исход – это ничья за 4.20, а победа «Клермона» доступна по котировке 5.30.

Также отметим, что аналитики ожидают от команд результативный исход. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ницца» проводит успешный сезон по всем фронтам. К примеру, 31 января «орлы» выбили из Кубка Франции ПСЖ , обыграв фаворита по итогам серии пенальти.

Кроме того, «Ницца» отлично проявляет себя в чемпионате, где у команды образовалось пять побед кряду, которые позволили ей занять второе место в турнирной таблице. Отметим, что в предыдущем туре Лиги клуб уверенно победил в гостях «Мец» (2:0).

«Клермон» выступает с перебоями в чемпионате Франции. На данный момент команда занимает 15-е место рейтинга, имея перевес в четыре очка над зоной прямого вылета.

По ходу этого сезона «Клермон» одержал пять побед и шесть ничьих, уступив соперникам 11 раз. При этом в минувшем туре лиги клуб сенсационно победил в родных стенах «Ренн» (2:1).

Информация для ставок

В первом круге Лиги 1 «Ницца» победила «Клермон» в гостях (2:1)

«Клермон» проиграл 7 из прошлых 10 гостевых матчей всех турниров

«Клермон» не забивал голы в 4 из прошлых 6 выездных поединков

Прогноз

«Ницца» сейчас на ходу и нестабильный «Клермон» едва ли сможет что-то противопоставить сопернику на его поле. Предлагаем поставить на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.