«Ренн» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

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вчера, 13:46

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ренн» умеренным фаворитом этой встречи. Ставки на победу домашней команды в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.00. За ничью выставлена цена 3.80, а победа «Марселя» играется по котировке 3.60.

Анализ линии голов дает понять, что букмекеры ожидают результативный футбол в исполнении команд. Вариант пари ТБ (2,5) оценивается по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Ренн» заработал 62 баллов и занимает пятое место чемпионата за два тура до финиша. Чтобы попасть в призовую тройку, клубу нужно ликвидировать отставание в три балла.

После победных матчей против «Лорьяна» (5:0) и «Сент-Этьена» (2:0) футболисты «Ренна» неудачно сыграли на поле «Нанта» (1:2), допустив 12-е поражение в текущем сезоне. Выделим, что домашние игры Лиги 1 хозяева провели так: 13 побед, 1 ничья и 4 поражения.

«Марсель» удерживается на втором месте чемпионата, опережая «Монако» на три балла. В четырех прошлых турах лиги клуб допустил только одно поражение, уступив на домашней арене «Лиону» (0:3).

Также в отчетный период игроки «Марселя» одержали победы в противостояниях с «Нантом» (3:2), «Реймсом» (1:0) и «Лорьяном» (3:0). Что касается гостевых успехов южан, то на выезде у них лучшая статистика чемпионата: 12 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

Информация для ставок

«Ренн» побеждал в 7 из прошлых 8 домашних матчей Лиги 1

«Ренн» забивал минимум 2 гола в 8 предыдущих играх на своем поле

«Марсель» забивал минимум один гол в 5 прошлых гостевых матчах чемпионата

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. Такой исход в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.