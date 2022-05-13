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«Ренн» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

вчера, 13:46
Ренн

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ренн» умеренным фаворитом этой встречи. Ставки на победу домашней команды в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.00. За ничью выставлена цена 3.80, а победа «Марселя» играется по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.963.73
Фонбет 1.75 3.95 4.50
BetBoom 1.83 3.79 4.49

Анализ линии голов дает понять, что букмекеры ожидают результативный футбол в исполнении команд. Вариант пари ТБ(2,5) оценивается по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Ренн» заработал 62 баллов и занимает пятое место чемпионата за два тура до финиша. Чтобы попасть в призовую тройку, клубу нужно ликвидировать отставание в три балла.

После победных матчей против «Лорьяна» (5:0) и «Сент-Этьена» (2:0) футболисты «Ренна» неудачно сыграли на поле «Нанта» (1:2), допустив 12-е поражение в текущем сезоне. Выделим, что домашние игры Лиги 1 хозяева провели так: 13 побед, 1 ничья и 4 поражения.

«Марсель» удерживается на втором месте чемпионата, опережая «Монако» на три балла. В четырех прошлых турах лиги клуб допустил только одно поражение, уступив на домашней арене «Лиону» (0:3).

Также в отчетный период игроки «Марселя» одержали победы в противостояниях с «Нантом» (3:2), «Реймсом» (1:0) и «Лорьяном» (3:0). Что касается гостевых успехов южан, то на выезде у них лучшая статистика чемпионата: 12 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

Информация для ставок

  • «Ренн» побеждал в 7 из прошлых 8 домашних матчей Лиги 1
  • «Ренн» забивал минимум 2 гола в 8 предыдущих играх на своем поле
  • «Марсель» забивал минимум один гол в 5 прошлых гостевых матчах чемпионата

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. Такой исход в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.59 1.32 2.27 1.70 1.76 2.17
Фонбет 2.20 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:41
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
asraeil
asraeil
вчера в 14:25
Игра на три результата
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