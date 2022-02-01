«Реймс» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

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вчера, 17:30

Ставки букмекеров

У букмекеров есть фаворит в этой игре – это «Реймс». Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по котировке 2.10. Вероятность победы «Бордо» оценивается в 3.60, а ничью можно сыграть по котировке 3.40.

Аналитики также считают, что команды порадуют результативным футболом. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по цене 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Реймс» проводит нестабильный сезон. К примеру, в четырех минувших турах Лиги 1 команда набрала лишь два балла, откатившись на 14-е место после солидного рывка.

В данной серии игр «красно-белые» разделили очки в противостояниях с «Марселем» (1:1) и «Клермоном» (0:0), потерпев поражения от «Меца» (0:1) и ПСЖ (0:4). Кроме того, 29 января «Реймс» сенсационно вылетел из Кубка Франции, где команда уступила «Бастии» по итогам серии пенальти (1:2).

«Бордо» наконец-то победил в чемпионате Франции. В минувшем туре лиги команда выиграла голевую перестрелку у «Монпелье» на домашней арене (4:3), тем самым прервав серию из четырех поражений подряд (три в лиге и одно в кубке).

Этот успех позволил «Бордо» покинуть зону вылета и подняться на 17-е место турнирной таблицы, но дистанция от переходных матчей совсем мизерная (один балл).

Информация для ставок

«Бордо» побеждал «Реймс» в 3 из прошлых 4 матчей

Соперники обменивались голами в 4 из последних 5 очных встреч

В 10 гостевых матчах атака «Бордо» организовала 15 голов

Прогноз

В предстоящей игре «Бордо» попробует развить успех, но и «Реймс» будет нацелен на реабилитацию после двух поражений подряд. Учитывая, что у обеих команд хромает игра в защите, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.