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«Реймс» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

вчера, 17:30

Ставки букмекеров

У букмекеров есть фаворит в этой игре – это «Реймс». Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по котировке 2.10. Вероятность победы «Бордо» оценивается в 3.60, а ничью можно сыграть по котировке 3.40.

Франция. Лига 1 2021/2022
Реймс
Бордо
- : -
06 февраля 2022, 17:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.453.66
Фонбет 2.10 3.40 3.60
Мелбет 2.12 3.62 3.74
1XBET 2.12 3.62 3.74
BetBoom 2.10 3.45 3.75

Аналитики также считают, что команды порадуют результативным футболом. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по цене 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Реймс» проводит нестабильный сезон. К примеру, в четырех минувших турах Лиги 1 команда набрала лишь два балла, откатившись на 14-е место после солидного рывка.

В данной серии игр «красно-белые» разделили очки в противостояниях с «Марселем» (1:1) и «Клермоном» (0:0), потерпев поражения от «Меца» (0:1) и ПСЖ (0:4). Кроме того, 29 января «Реймс» сенсационно вылетел из Кубка Франции, где команда уступила «Бастии» по итогам серии пенальти (1:2).

«Бордо» наконец-то победил в чемпионате Франции. В минувшем туре лиги команда выиграла голевую перестрелку у «Монпелье» на домашней арене (4:3), тем самым прервав серию из четырех поражений подряд (три в лиге и одно в кубке).

Этот успех позволил «Бордо» покинуть зону вылета и подняться на 17-е место турнирной таблицы, но дистанция от переходных матчей совсем мизерная (один балл).

Информация для ставок

  • «Бордо» побеждал «Реймс» в 3 из прошлых 4 матчей
  • Соперники обменивались голами в 4 из последних 5 очных встреч
  • В 10 гостевых матчах атака «Бордо» организовала 15 голов

Прогноз

В предстоящей игре «Бордо» попробует развить успех, но и «Реймс» будет нацелен на реабилитацию после двух поражений подряд. Учитывая, что у обеих команд хромает игра в защите, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.53 1.84 2.04 1.43 2.89
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.85 2.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:55
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:06
Игра на три результата
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