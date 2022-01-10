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«Сент-Этьен» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (15.01.2022)

вчера, 14:34

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила следующие ставки на основные исходы этой игры: победа «Сент-Этьена» идет в линии по коэффициенту 3.22, ничья получила цену 3.54, а победа «Ланса» оценивается по котировке 2.24.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.283.792.15
Фонбет 3.20 3.47 2.23
Мелбет 3.36 3.66 2.24
1XBET 3.36 3.66 2.24
BetBoom 3.28 3.78 2.16

При этом аналитики минимальное предпочтение отдают умеренной результативности в исполнении команд. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.92, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Минувший тур чемпионата Франции «Сент-Этьен» пропустил из-за вспышки COVID-19. «Святые» на данный момент являются главным аутсайдером лиги, который занимает последнее место в турнирной таблице.

При этом серия из поражений «Сент-Этьена» в чемпионате достигла пяти туров, а две последних победы клуб смог оформить в Кубке Франции, где он обыграл «Лион Дюшер» (1:0) и «Юра Суд» (4:1).

«Ланс», в отличие от своего соперника, провел игру чемпионата в 2022 году. На минувших выходных команда смогла обыграть на домашней арене «Ренн» в упорном противостоянии (1:0). Таким образом «красно-желтые» реабилитировались за два поражения кряду, которые команда потерпела в противостояниях с «Ниццей» (1:2) и «Нантом» (2:3). Отметим, что в общем зачете Лиги 1 «Ланс» поднялся на шестую строчку, сократив отрыв от зоны еврокубков до одного балла.

Информация для ставок

  • «Сент-Этьен» проиграл 3 последних домашних матча в Лиге 1
  • «Ланс» оформил 3 победы в 10 гостевых поединках чемпионата
  • «Ланс» не уступал «Сент-Этьену» в 4 прошлых встречах – 2 победы и 2 ничьи

Прогноз

Вдобавок к игровому кризису у «Сент-Этьена» выпал ряд ключевых игроков, которые могут не успеть восстановиться к следующему туру. «Ланс», в свою очередь, продемонстрировал полную боевую готовность, обыграв в прошлом туре крепкий «Ренн». Поэтому, рекомендуем рассмотреть ставку на нулевую фору гостей, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.45 1.93 1.94 1.53 2.60
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
Все комментарии
ey2kysqzj8pe
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вчера в 15:14
Футбольный клуб «Ланс» одержит победу.
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