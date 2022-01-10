«Сент-Этьен» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (15.01.2022)

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вчера, 14:34

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила следующие ставки на основные исходы этой игры: победа «Сент-Этьена» идет в линии по коэффициенту 3.22, ничья получила цену 3.54, а победа «Ланса» оценивается по котировке 2.24.

При этом аналитики минимальное предпочтение отдают умеренной результативности в исполнении команд. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.92, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

Минувший тур чемпионата Франции «Сент-Этьен» пропустил из-за вспышки COVID-19. «Святые» на данный момент являются главным аутсайдером лиги, который занимает последнее место в турнирной таблице.

При этом серия из поражений «Сент-Этьена» в чемпионате достигла пяти туров, а две последних победы клуб смог оформить в Кубке Франции, где он обыграл «Лион Дюшер» (1:0) и «Юра Суд» (4:1).

«Ланс», в отличие от своего соперника, провел игру чемпионата в 2022 году. На минувших выходных команда смогла обыграть на домашней арене «Ренн» в упорном противостоянии (1:0). Таким образом «красно-желтые» реабилитировались за два поражения кряду, которые команда потерпела в противостояниях с «Ниццей» (1:2) и «Нантом» (2:3). Отметим, что в общем зачете Лиги 1 «Ланс» поднялся на шестую строчку, сократив отрыв от зоны еврокубков до одного балла.

Информация для ставок

«Сент-Этьен» проиграл 3 последних домашних матча в Лиге 1

«Ланс» оформил 3 победы в 10 гостевых поединках чемпионата

«Ланс» не уступал «Сент-Этьену» в 4 прошлых встречах – 2 победы и 2 ничьи

Прогноз

Вдобавок к игровому кризису у «Сент-Этьена» выпал ряд ключевых игроков, которые могут не успеть восстановиться к следующему туру. «Ланс», в свою очередь, продемонстрировал полную боевую готовность, обыграв в прошлом туре крепкий «Ренн». Поэтому, рекомендуем рассмотреть ставку на нулевую фору гостей, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.66.