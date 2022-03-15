Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Сент-Этьен» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (18.03.2022)

вчера, 14:37
Сент-Этьен

Ставки букмекеров

Порядка 50% вероятности эксперты отводят победе «Сент-Этьена» в этом матче. Ставки с таким условием букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.02. В это же время заключить пари на викторию «Труа» можно по котировке 3.50, а за ничью выставлена цена 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.543.85
Фонбет 2.02 3.45 3.70
Мелбет 2.14 3.56 3.74
1XBET 2.14 3.56 3.74
BetBoom 2.08 3.48 3.77

Анализ линии ставок на голы дает понять, что аналитики не ждут высокой результативности в данном противостоянии. Исход ТМ(2,5) играется по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Сент-Этьен» смог набрать 26 баллов. С таким показателем клуб занимает третье снизу место в турнирной таблице, опережая зону прямого вылета на три балла.

Отдельно стоит выделить последние успехи «святых» в чемпионате Франции. В пяти минувших турах «Сент-Этьен» проиграл только в гостях ПСЖ (1:3): победы над «Клермоном» (2:1) и «Мецем» (1:0), а также ничейные противостояния с «Лиллем» (0:0) и «Страсбуром» (2:2).

«Труа» в этом сезоне Лиги 1 выступает лучше предстоящего соперника. В активе команды 28 баллов и текущее 15-е место рейтинга, а дистанция от подвальной части турнирной таблицы составляет пять баллов.

Вместе с тем футболисты «Труа» отлично себя проявили в трех прошлых турах, обыграв «Нант» (1:0) и «Бордо» (2:0), а также разделив очки с «Марселем» (1:1).

Информация для ставок

  • «Сент-Этьен» побеждал в 4 прошлых домашних матчах с «Труа»
  • У «Сент-Этьена» нет поражений в 3 последних матчах Лиги 1 на домашней арене – 2 победы и ничья
  • «Труа» проиграла в 3 из предыдущих 4 гостевых встречах чемпионата Франции

Прогноз

Учитывая домашние успехи «Сент-Этьена» и стабильный проигрыши «Труа» в гостях, предлагаем ставку на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.72 2.13
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:56
Один из самых титулованных клубов Франции Сент-Этьен сейчас занимает 18 место в турнирной таблице. Докатились до такой жизни "зелёные" одержав всего одну победу в последних матчах. Тем не менее "святые" бьются в каждом матче и если не очки отобрать у своих визави, то хотя бы испортить настроение их вратарям подопечным Пюаля удаётся практически регулярно... Труа новичок лиги и акклиматизация этого новичка в предложенных реалиях проходит довольно болезненно. При этом не плохи показатели результативности у команды. Труа пытается играть на равных со всем подряд не взирая на чины и регалии, не всегда это приносит очки в копилку, но во многих поединках он хотя бы голами со своими оппонентами обменивался.... Сент-Этьен наверняка сумеет, а у него выхода другого нет, надо из зоны перехода выбираться, очки набирать, а стало быть голы забивать. Если не проделать эти манипуляции с новичком лиги, то можно уже сейчас начинать паковать чемоданы в лифт идущий по окончании чемпионата во 2-й дивизион. Встречаясь между собой соперники не редко огорчали вратарей друг друга, по крайней мере в 8-ми из 11-ти последних свиданий голами они обменивались. Исходя из имеющихся данных скорее всего и в этот раз обменяются.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:41
Будет ничья.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 