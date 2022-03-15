«Сент-Этьен» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (18.03.2022)

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вчера, 14:37

Ставки букмекеров

Порядка 50% вероятности эксперты отводят победе «Сент-Этьена» в этом матче. Ставки с таким условием букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.02. В это же время заключить пари на викторию «Труа» можно по котировке 3.50, а за ничью выставлена цена 3.40.

Анализ линии ставок на голы дает понять, что аналитики не ждут высокой результативности в данном противостоянии. Исход ТМ(2,5) играется по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Сент-Этьен» смог набрать 26 баллов. С таким показателем клуб занимает третье снизу место в турнирной таблице, опережая зону прямого вылета на три балла.

Отдельно стоит выделить последние успехи «святых» в чемпионате Франции. В пяти минувших турах «Сент-Этьен» проиграл только в гостях ПСЖ (1:3): победы над «Клермоном» (2:1) и «Мецем» (1:0), а также ничейные противостояния с «Лиллем» (0:0) и «Страсбуром» (2:2).

«Труа» в этом сезоне Лиги 1 выступает лучше предстоящего соперника. В активе команды 28 баллов и текущее 15-е место рейтинга, а дистанция от подвальной части турнирной таблицы составляет пять баллов.

Вместе с тем футболисты «Труа» отлично себя проявили в трех прошлых турах, обыграв «Нант» (1:0) и «Бордо» (2:0), а также разделив очки с «Марселем» (1:1).

Информация для ставок

«Сент-Этьен» побеждал в 4 прошлых домашних матчах с «Труа»

У «Сент-Этьена» нет поражений в 3 последних матчах Лиги 1 на домашней арене – 2 победы и ничья

«Труа» проиграла в 3 из предыдущих 4 гостевых встречах чемпионата Франции

Прогноз

Учитывая домашние успехи «Сент-Этьена» и стабильный проигрыши «Труа» в гостях, предлагаем ставку на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.