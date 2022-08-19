«Страсбур» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

1660916954

сегодня, 16:49

Ставки букмекеров

В этом матче симпатии букмекеров на стороне домашней команды. Сыграть победу «Страсбура» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.88, ничья котируется в 3.68, а победа «Реймса» доступна по цене 4.68.

Также аналитики отдают предпочтение низовому исходу этой игры. Ставки на ТМ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

В двух первых турах чемпионата Франции «Страсбур» заработал только один балл. В стартовой игре сезона команда проиграла на домашней арене «Монако» (1:2), а затем «Расинг» разделил очки в гостевой встрече против «Ниццы» (1:1).

«Реймс» обосновался на последнем месте турнирной таблицы Лиги 1. Новый розыгрыш чемпионата команда начала с крупного поражения в гостях от «Марселя» (1:4), а затем «красно-белые» уступили в домашних условиях «Клермону» (2:4), вновь пропустив четыре гола от оппонента.

Информация для ставок

«Реймс» пропускал минимум три гола в 3 прошлых матчах Лиги 1

«Реймс» проиграл в 3 предыдущих поединках чемпионата Франции

«Страсбур» не проигрывал в 7 из прошлых 8 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Реймс» отвратительно действует в защите на старте сезона, чем должен пользоваться «Страсбур». Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.