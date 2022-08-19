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«Страсбур» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

сегодня, 16:49
Страсбур

Ставки букмекеров

В этом матче симпатии букмекеров на стороне домашней команды. Сыграть победу «Страсбура» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.88, ничья котируется в 3.68, а победа «Реймса» доступна по цене 4.68.

Франция. Лига 1 2022/2023
Страсбур
Реймс
НичьяПроигрыш
- : -
21 августа 2022, 14:00
воскресенье
ПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.853.634.85
Лига Ставок 1.80 3.65 4.80
Мелбет 1.84 3.76 4.84
1XBET 1.84 3.76 4.84

Также аналитики отдают предпочтение низовому исходу этой игры. Ставки на ТМ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В двух первых турах чемпионата Франции «Страсбур» заработал только один балл. В стартовой игре сезона команда проиграла на домашней арене «Монако» (1:2), а затем «Расинг» разделил очки в гостевой встрече против «Ниццы» (1:1).

«Реймс» обосновался на последнем месте турнирной таблицы Лиги 1. Новый розыгрыш чемпионата команда начала с крупного поражения в гостях от «Марселя» (1:4), а затем «красно-белые» уступили в домашних условиях «Клермону» (2:4), вновь пропустив четыре гола от оппонента.

Информация для ставок

  • «Реймс» пропускал минимум три гола в 3 прошлых матчах Лиги 1
  • «Реймс» проиграл в 3 предыдущих поединках чемпионата Франции
  • «Страсбур» не проигрывал в 7 из прошлых 8 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Реймс» отвратительно действует в защите на старте сезона, чем должен пользоваться «Страсбур». Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.31 1.59 1.70 2.12
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:19
Хозяева не проиграют
Гость
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