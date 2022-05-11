«Труа» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

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вчера, 11:24

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи эксперты видят гостей. Ставки на победу «Ланса» в букмекерской конторе Фонбет принимаются по коэффициенту 2.18. Поставить на ничью можно по цене 3.45, а победа «Труа» оценивается в 3.15.

Касательно возможной результативности, то здесь аналитики не отдают предпочтение одному из вариантов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола играются по одинаковым ценам 1.93.

Форма команд

Футболисты «Труа» заработали четыре очка за два предыдущих турах. После домашней победы над «Лиллем» (3:0) клуб сыграл вничью с ПСЖ на выезде (2:2).

Эти успехи позволили «Труа» подняться на 15-е место турнирной таблицы, а дистанция от подвальной части увеличилась до шести очков. Выделим, что в 18-и домашних матчах Лиги 1 хозяева провели пять победных встреч, семь ничейных и допустили шесть поражений.

«Ланс» набрал 11 из 15 возможных очков за пять последних матчей французской лиги. После ничейных встреч с ПСЖ (1:1) и «Лансом» (2:2) команда одержала 16-ю победу в чемпионате, обыграв в гостях «Реймс» (2:1).

На данный момент «Ланс» занимает седьмое место рейтинга, отставая от зоны еврокубков на два очка. В гостевых играх этого розыгрыша Лиги 1 команда проявила себя так: семь побед, четыре ничьи и семь поражений.

Информация для ставок

«Ланс» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 гостевых матчей Лиги 1

«Ланс» не проигрывал в 6 предыдущих турах чемпионата Франции

«Труа» не проигрывала в 6 из прошлых 7 домашних матчей лиги

Прогноз

В этой игре советуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.70.