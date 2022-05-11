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«Труа» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

вчера, 11:24
Ланс

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи эксперты видят гостей. Ставки на победу «Ланса» в букмекерской конторе Фонбет принимаются по коэффициенту 2.18. Поставить на ничью можно по цене 3.45, а победа «Труа» оценивается в 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.513.622.14
Фонбет 3.40 3.55 2.10
Мелбет 3.48 3.68 2.19
1XBET 3.48 3.68 2.19
BetBoom 3.48 3.53 2.17

Касательно возможной результативности, то здесь аналитики не отдают предпочтение одному из вариантов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола играются по одинаковым ценам 1.93.

Форма команд

Футболисты «Труа» заработали четыре очка за два предыдущих турах. После домашней победы над «Лиллем» (3:0) клуб сыграл вничью с ПСЖ на выезде (2:2).

Эти успехи позволили «Труа» подняться на 15-е место турнирной таблицы, а дистанция от подвальной части увеличилась до шести очков. Выделим, что в 18-и домашних матчах Лиги 1 хозяева провели пять победных встреч, семь ничейных и допустили шесть поражений.

«Ланс» набрал 11 из 15 возможных очков за пять последних матчей французской лиги. После ничейных встреч с ПСЖ (1:1) и «Лансом» (2:2) команда одержала 16-ю победу в чемпионате, обыграв в гостях «Реймс» (2:1).

На данный момент «Ланс» занимает седьмое место рейтинга, отставая от зоны еврокубков на два очка. В гостевых играх этого розыгрыша Лиги 1 команда проявила себя так: семь побед, четыре ничьи и семь поражений.

Информация для ставок

  • «Ланс» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 гостевых матчей Лиги 1
  • «Ланс» не проигрывал в 6 предыдущих турах чемпионата Франции
  • «Труа» не проигрывала в 6 из прошлых 7 домашних матчей лиги

Прогноз

В этой игре советуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.96 1.93 1.53 2.61
Фонбет 1.92 1.88
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 11:30
Игра на три результата
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