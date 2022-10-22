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«Труа» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

вчера, 13:48
Лорьян

Ставки букмекеров

В этом противостоянии эксперты не видят очевидного фаворита. Поставить на победу «Труа» можно по коэффициенту 2.55, ставки на ничью принимаются по цене 3.40, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 2.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.413.473.13
Лига Ставок 2.41 3.45 3.00
Мелбет 2.39 3.66 3.08
1XBET 2.39 3.66 3.08

В категории ставок на результативность эксперты БК Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу. Заключить пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Труа» сигнализирует с 12-й строчки турнирной таблицы чемпионата Франции, заработав за 11 туров 12 очков. Рассмотрим успешность команды на отрезке пяти последних встреч в лиге. Здесь у «Труа» одна победа, добытая в игре против «Клермона» (3:1), ничейные противостояния с «Реймсом» (2:2) и «Аяччо» (1:1), а также два проигрыша – от «Ниццы» (2:3) и «Ланса» (0:1).

«Лорьян» находится на втором месте рейтинга Лиги 1, набрав 26 очков. В предыдущем туре чемпионата команда прервала серию из шести побед, сыграв вничью с «Реймсом» (0:0) на домашней арене. До этого футболистам «Труа» удалось поочередно обыграть «Брест» (2:1), «Лилль» (2:1), «Осер» (3:1) и «Нант» (3:2).

Информация для ставок

  • «Лорьян» побеждал в 3 последних гостевых матчах Лиги 1
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 очных матчей
  • «Лорьян» забивал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 матчей Лиги 1

Прогноз

«Лорьян» сейчас выглядит стабильней и сильней, нежели «Труа». Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 2.04 1.87 1.60 2.49
Лига Ставок 2.95 1.39 1.96 1.82 1.56 2.38
Мелбет 2.05 1.90
1XBET 2.05 1.90
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:49
Обе команды забьют!
Гость
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