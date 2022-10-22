«Труа» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

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вчера, 13:48

Ставки букмекеров

В этом противостоянии эксперты не видят очевидного фаворита. Поставить на победу «Труа» можно по коэффициенту 2.55, ставки на ничью принимаются по цене 3.40, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 2.90.

В категории ставок на результативность эксперты БК Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу. Заключить пари на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Труа» сигнализирует с 12-й строчки турнирной таблицы чемпионата Франции, заработав за 11 туров 12 очков. Рассмотрим успешность команды на отрезке пяти последних встреч в лиге. Здесь у «Труа» одна победа, добытая в игре против «Клермона» (3:1), ничейные противостояния с «Реймсом» (2:2) и «Аяччо» (1:1), а также два проигрыша – от «Ниццы» (2:3) и «Ланса» (0:1).

«Лорьян» находится на втором месте рейтинга Лиги 1, набрав 26 очков. В предыдущем туре чемпионата команда прервала серию из шести побед, сыграв вничью с «Реймсом» (0:0) на домашней арене. До этого футболистам «Труа» удалось поочередно обыграть «Брест» (2:1), «Лилль» (2:1), «Осер» (3:1) и «Нант» (3:2).

Информация для ставок

«Лорьян» побеждал в 3 последних гостевых матчах Лиги 1

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 очных матчей

«Лорьян» забивал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 матчей Лиги 1

Прогноз

«Лорьян» сейчас выглядит стабильней и сильней, нежели «Труа». Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.