«Труа» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (04.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры ожидают успеха хозяев поля в этом противостоянии. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.89, а вероятность виктории «Осера» оценивается в 4.34. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.90.
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завтра, 23:00
Если рассматривать линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, то здесь небольшое преимущество на стороне результативного исхода. Вариант ТБ(2,5) можно сыграть по котировке 1.91, ТМ(2,5) – 2.03.
Форма команд
«Труа» занимает 12-е место чемпионата Франции. Проведя 13 матчей в сезоне, команда заработала 13 очков, опережая зону вылета на три балла. Рассмотрим, как клуб проявил себя в пяти предыдущих турах: здесь футболисты «Труа» накапливали очки только в ничейных матчах с «Реймсом» (2:2), «Аяччо» (1:1) и «Лорьяном» (2:2), а в играх с «Ниццей» (2:3) и ПСЖ (3:4) фиксировала результативные поражения.
«Осер» находится на 16-й строчке французской Лиги 1. Накопив 12 зачетных пунктов за 13 туров, клуб выбрался из зоны прямого вылета. Проанализируем, как команда выступила в пяти предыдущих турах: в последней игре ей удалось обыграть «Аяччо» (1:0), зафиксировать ничейные матчи с «Брестом» (1:1) и «Ниццей» (1:1), а также уступить «Клермону» (1:2) и «Реймсу» (1:2).
Информация для ставок
- «Осер» проиграл в 4 последних гостевых матчах Лиги 1
- «Труа» не проигрывала в 5 предыдущих домашних матчах чемпионата
- «Труа» побеждала в 3 последних домашних матчах против «Осера»
Прогноз
Мы считаем, что «Труа» способна оправдать статус фаворита в домашней игре против «Осера». Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.89 в БК Лига Ставок.