«Труа» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (04.11.2022)

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вчера, 14:00

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают успеха хозяев поля в этом противостоянии. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.89, а вероятность виктории «Осера» оценивается в 4.34. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.90.

Если рассматривать линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, то здесь небольшое преимущество на стороне результативного исхода. Вариант ТБ (2,5) можно сыграть по котировке 1.91, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Труа» занимает 12-е место чемпионата Франции. Проведя 13 матчей в сезоне, команда заработала 13 очков, опережая зону вылета на три балла. Рассмотрим, как клуб проявил себя в пяти предыдущих турах: здесь футболисты «Труа» накапливали очки только в ничейных матчах с «Реймсом» (2:2), «Аяччо» (1:1) и «Лорьяном» (2:2), а в играх с «Ниццей» (2:3) и ПСЖ (3:4) фиксировала результативные поражения.

«Осер» находится на 16-й строчке французской Лиги 1. Накопив 12 зачетных пунктов за 13 туров, клуб выбрался из зоны прямого вылета. Проанализируем, как команда выступила в пяти предыдущих турах: в последней игре ей удалось обыграть «Аяччо» (1:0), зафиксировать ничейные матчи с «Брестом» (1:1) и «Ниццей» (1:1), а также уступить «Клермону» (1:2) и «Реймсу» (1:2).

Информация для ставок

«Осер» проиграл в 4 последних гостевых матчах Лиги 1

«Труа» не проигрывала в 5 предыдущих домашних матчах чемпионата

«Труа» побеждала в 3 последних домашних матчах против «Осера»

Прогноз

Мы считаем, что «Труа» способна оправдать статус фаворита в домашней игре против «Осера». Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.89 в БК Лига Ставок.