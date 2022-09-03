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«Труа» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

вчера, 12:24
Ренн

Ставки букмекеров

«Ренн» считается фаворитом этого противостояния. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.91. Шансы «Труа» одержать викторию оцениваются в 4.20, а поставить на ничью можно по котировке 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.153.871.91
Лига Ставок 4.00 3.80 1.90
Мелбет 4.22 3.90 1.91
1XBET 4.22 3.90 1.91

Также аналитики рассчитывают, что «Труа» и «Ренн» продемонстрируют результативный футбол. Вариант ТБ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Труа» начала выступления во французской Лиге 1 с трех поражений подряд. Но затем команда взяла себя в руки, и одержала две последовательных победы. Успешными для клуба оказались матчи против «Монако» (4:2) в гостях и «Анже» (3:1) дома. Благодаря шести набранным очкам, «Труа» поднялась в рейтинге на 11-ю позицию.

«Ренн» в последнем туре чемпионата Франции одержал вторую победу, обыграв на своем поле «Брест». Прежде команда уступила в гостях «Лансу» (1:2), а также набрала три очка в противостоянии с «Аяччо» (2:1) в родных стенах. К шестому туру Лиги 1 «Ренн» подходит на шестой строчке рейтинга, заработав в общей сложности семь баллов.

Информация для ставок

  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 8 из последних 9 матчей «Труа» в Лиге 1
  • «Ренн» сыграл на ТБ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 гостевых матчей лиги
  • «Ренн» забивал минимум два гола в 3 последних поединках с «Труа»

Прогноз

Атака «Труа» и «Ренна» отлично себя показали в предыдущих турах чемпионата Франции, что дает основания ожидать результативный исход в этом поединке. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.40 2.07 1.85 1.62 2.44
Лига Ставок 1.99 1.79 1.57 2.35
Мелбет 2.08 1.88
1XBET 2.08 1.88
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:14
Игра на три результата
Гость
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