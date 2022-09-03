«Труа» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

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вчера, 12:24

Ставки букмекеров

«Ренн» считается фаворитом этого противостояния. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.91. Шансы «Труа» одержать викторию оцениваются в 4.20, а поставить на ничью можно по котировке 3.80.

Также аналитики рассчитывают, что «Труа» и «Ренн» продемонстрируют результативный футбол. Вариант ТБ (2,5) гола идет по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Труа» начала выступления во французской Лиге 1 с трех поражений подряд. Но затем команда взяла себя в руки, и одержала две последовательных победы. Успешными для клуба оказались матчи против «Монако» (4:2) в гостях и «Анже» (3:1) дома. Благодаря шести набранным очкам, «Труа» поднялась в рейтинге на 11-ю позицию.

«Ренн» в последнем туре чемпионата Франции одержал вторую победу, обыграв на своем поле «Брест». Прежде команда уступила в гостях «Лансу» (1:2), а также набрала три очка в противостоянии с «Аяччо» (2:1) в родных стенах. К шестому туру Лиги 1 «Ренн» подходит на шестой строчке рейтинга, заработав в общей сложности семь баллов.

Информация для ставок

Ставка ТБ (2,5) гола прошла в 8 из последних 9 матчей «Труа» в Лиге 1

(2,5) гола прошла в 8 из последних 9 матчей «Труа» в Лиге 1 «Ренн» сыграл на ТБ (2,5) гола в 5 из прошлых 6 гостевых матчей лиги

(2,5) гола в 5 из прошлых 6 гостевых матчей лиги «Ренн» забивал минимум два гола в 3 последних поединках с «Труа»

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