«Тулуза» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2022)

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вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Монако» фаворитом этой встречи. Заключить пари в пользу победы гостей можно по коэффициенту 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а победа «Тулузы» доступна по котировке 3.20.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также отдают предпочтение результативному исходу в этой игре. Сыграть ставки на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Тулуза» зафиксировала пятое поражение в прошлом туре Лиги 1. Команда неудачно сыграла на поле «Ланса» (0:3), пропустив три безответных гола.

При этом футболисты «Тулузы» удерживаются в середине турнирной таблицы, занимая 11-е место. По ходу сезона клуб одержал четыре победы и четыре ничьи, что суммарно принесло ему 16 очков.

«Монако» успешно выступил в прошлом туре, одержав седьмую победу в чемпионате Франции. Команда забила дважды «Анже» после перерыва, конвертировав тотальное превосходство над соперником в три балла.

Также футболисты «Монако» одержали важную победу над «Црвеной Звездой» (4:1) в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы, пройдя в 1/16 финала со второй строчки.

Информация для ставок

Команды обменивались голами в 7 прошлых очных встречах

«Тулуза» забивала и пропускала голы в 6 из последних 7 матчей Лиги 1

«Монако» забивал и пропускал голы в 4 из предыдущих 5 матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Тулуза» и «Монако» проведут результативный матч. Советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.