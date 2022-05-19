«Осер» — «Сошо». Прогноз на матч второй лиги Франции (20.05.2022)

1652960851

19 мая 2022, 14:47

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры симпатизируют хозяевам поля. Ставки на победу «Осера» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.05, на ничью можно поставить по цене 3.20, а победа «Сошо» играется по котировке 3.65.

Анализ линии голов дает понять, что аналитики убеждены в низовом формате этой встречи. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

В завершившемся сезоне второй лиги Франции «Осер» занял третье место. По ходу проведения чемпионата клуб набрал 74 очка, установив такие показатели успешности: 21 победа, 11 ничьих и шесть поражений. Атака команды организовала 61 забитый мяч, а защита допустила 39 пропущенных голов.

На финише сезона «Осер» одержал три победы кряду, поочередно обыграв «Дюнкерк» (1:0), «Гавр» (2:1) и «Амьен» (2:1), тем самым получив право сыграть в полуфинале турнира плей-офф за повышение в классе.

«Сошо» закончил чемпионат на пятом месте рейтинга. Клуб провел 19 победных встреч, 11 ничейных и допустил восемь проигрышей от соперников. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметках 47:34. В четвертьфинале турнира плей-офф игроки «Сошо» обыграли на выезде ФК «Париж» со счетом 2:1.

Информация для ставок

«Осер» побеждал в 4 прошлых матчах на домашней арене

«Сошо» проигрывал в 4 из последних 5 гостевых матчей против «Осера»

«Осер» не пропускал больше одного гола в 4 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

Рекомендуем поставить на победу «Осера» с учетом нулевой форы. Такое пари в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.55.