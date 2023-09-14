«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (16.09.2023)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Фрайбург» выиграл две игры за три стартовых тура Бундеслиги и совсем скоро стартует в Лиге Европы. Команду ждет сложное испытание серебряным призером прошлого чемпионата Германии, но на своем поле она вполне может создать проблемы «Боруссии» Д. Матч является одним из самых ярких в этом туре. Два последних матча «Фрайбурга» завершились победой над «Карлсруэ» в товарищеской встрече (0:1) и разгромом от «Штутгарта» (0:5).

«Боруссия» Дортмунд уже дважды теряла очки в этом сезоне и после трех туров смогла набрать пять очков. Отставание от нынешнего соперника составляет всего один пункт и в случае победы «шмели» могут подняться сразу на несколько позиций. Тем не менее, даже ничья на выезде с таким серьезным соперником стала бы неплохим результатом. Два последних поединка «Боруссии» Д завершились ничьими с «Хайденхаймом» (2:2) и «Бохумом» (1:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Д не знает поражений уже 19 поединков подряд во всех турнирах

«Фрайбург» выиграл пять из шести последних поединков во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла три последних встречи с «Фрайбургом»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрайбург» очень мощно играет на своем стадионе и наверняка сможет забрать очки у прямого конкурента за места вверху турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.9.