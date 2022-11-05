«Фрайбург» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. На ничейный результат можно поставить по 4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.9.
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сегодня, 19:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.
Форма команд
«Фрайбург» проводит уже третий по счету уверенный сезон и идет в группе лидеров Бундеслиги, а именно на третьем месте с 24 очками в активе. Команда спокойно прошла групповой этап Лиги Европы и теперь ждет соперника в плей-офф, который состоится уже в следующем календарном году. В предстоящей встрече от команды ждут только победы, а два последних ее поединка завершились ничьей с «Карабахом» (1:1) и победой над «Шальке-04» (2:0).
«Кельн» провел очень тяжелый поединок в Лиге Конференций и не смог пройти в плей-офф, хотя был от него на расстоянии одного забитого мяча. Теперь команде следует сконцентрироваться на чемпионате, где она также потеряла позиции: текущее 11 место и 17 набранных очков явно не тот результат, который ждут болельщики. В последней игре Лиги Конференций «Кельн» сыграл вничью с «Ниццой» (2:2), а в чемпионате Германии завершил матч с «Хоффенхаймом» со счетом (1:1).
Информация для ставок
- «Фрайбург» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Кельн» выиграл только одну встречу из шести последних на выезде
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Обе команды выиграли друг у друга по два матча при двух ничьих за последние шесть личных встреч.
Прогноз
«Фрайбург» находится в отличных физических кондициях и на своем поле является фаворитом в предстоящей встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.