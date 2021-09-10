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«Фрайбург» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2021)

сегодня, 00:54

В четвертом туре чемпионата Германии в гости к «Фрайбургу» приедет «Кёльн». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.783.33
Фонбет 2.20 3.60 3.15
Мелбет 2.21 3.74 3.36
1XBET 2.21 3.74 3.36
BetBoom 2.13 3.71 3.40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.12. На ничейный результат можно поставить по 3.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.35

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.23. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Кельн» находится на предпоследнем месте в чемпионате и пытается бороться за сохранение места в Бундеслиге. Команда сделала несколько важных шагов в последних матчах, но этого еще не хватает для достижения цели. Коллектив отстает от 15 места на одно очко. В двух последних турах «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» (3:2) и победил на своем поле «РБ Лейпциг» (2:1).

«Фрайбург» отлично стартовал в новом сезоне Бундеслиги и после трех туров у команды в активе семь очков. Коллектив достаточно сыгран за последние годы, и игроки могут навязывать свой стиль сопернику, при этом добиваясь результата. В предстоящем матче команда встретится с клубом, который также заметно прогрессирует в последние месяцы, поэтому всех болельщиков ждет принципиальный матч, где ни один клуб не захочет уступать очки. Последние две игры «Фрайбурга» закончились победами над «Штутгартом» (3:2) и «Боруссией» Д (2:1).

Информация для ставок

  • «Кельн» проиграл только одну игру из десяти последних, а «Фрайбург» уступил в двух поединках
  • Шесть последних матчей «Кельна» закончились исходом «обе забьют»
  • «Фрайбург» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей с «Кельном»
  • Восемь матчей из десяти последних между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» находится в отличной физической форме и выглядит фаворитом в этом поединке. Предполагаем, что хозяева постараются сыграть первым номером и еще в первом тайме обеспечить себе преимущество, а затем довести дело до победы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фрайбурга» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.71 1.75 2.19
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:23
Возможна ничья
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