«Фрайбург» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2021)

1631224451

сегодня, 00:54

В четвертом туре чемпионата Германии в гости к «Фрайбургу» приедет «Кёльн». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.12. На ничейный результат можно поставить по 3.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.35

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.23. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Кельн» находится на предпоследнем месте в чемпионате и пытается бороться за сохранение места в Бундеслиге. Команда сделала несколько важных шагов в последних матчах, но этого еще не хватает для достижения цели. Коллектив отстает от 15 места на одно очко. В двух последних турах «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» (3:2) и победил на своем поле «РБ Лейпциг» (2:1).

«Фрайбург» отлично стартовал в новом сезоне Бундеслиги и после трех туров у команды в активе семь очков. Коллектив достаточно сыгран за последние годы, и игроки могут навязывать свой стиль сопернику, при этом добиваясь результата. В предстоящем матче команда встретится с клубом, который также заметно прогрессирует в последние месяцы, поэтому всех болельщиков ждет принципиальный матч, где ни один клуб не захочет уступать очки. Последние две игры «Фрайбурга» закончились победами над «Штутгартом» (3:2) и «Боруссией» Д (2:1).

Информация для ставок

«Кельн» проиграл только одну игру из десяти последних, а «Фрайбург» уступил в двух поединках

Шесть последних матчей «Кельна» закончились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей с «Кельном»

Восемь матчей из десяти последних между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» находится в отличной физической форме и выглядит фаворитом в этом поединке. Предполагаем, что хозяева постараются сыграть первым номером и еще в первом тайме обеспечить себе преимущество, а затем довести дело до победы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фрайбурга» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.