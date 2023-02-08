«Фрайбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2023)

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сегодня, 10:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. На ничейный результат можно поставить по 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Фрайбург» стал часто терять очки в Бундеслиге и это сразу отразилось на положении в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает шестое место с 34 баллами и на один пункт отстает от ближайшего соперника. В домашней встрече с клубом из нижней части турнирной таблицы, от хозяев будут ждать только победы. В прошлом туре чемпионата Германии «Фрайбург» разгромно проиграл «Боруссии» Д (1:5), а в кубке страны одолел на выезде «Зандхаузен» (2:0).

«Штутгарт» давно не побеждал в Бундеслиге и закономерно занимает позицию в зоне вылета. Команда располагается на 16 месте с 16 очками и на три балла отстает от «Бохума». Чтобы сохранить место в элитном дивизионе Германии, тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения, которые смогут повлиять на результаты. В кубке Германии «Штутгарт» оказался сильнее «Падерборна» (2:1), а в чемпионате уступил «Вердеру» (0:2).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести выездных встреч «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» выиграл четыре последних матча у «Штутгарта»

Семь из десяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать своего соперника из нижней части турнирной таблицы, чтобы продолжать конкурировать за самые высокие места. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.