«Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 2.15. На победу гостей в букмекерской конторе Фонбет, игроки могут поставить по коэффициенту 3.35. Вероятность ничьи оценивается по 3.45.
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12 марта 2022, 17:30
суббота
На исход с большим количеством забитых мячей (ТБ 3) можно поставить по коэффициенту 2.02. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 1.79.
Форма команд
«Фрайбург» стал главным открытие на старте нового сезона Бундеслиги. Команда играет в атакующий футбол и проиграла всего шесть матчей в этом сезоне в чемпионате Германии. Сейчас клуб идет на шестом месте, имея в активе 41 балл, и опережает ближайшего соперника на один пункт. В прошлой игре «Фрайбург» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1), а ранее крупно обыграл берлинскую «Герту» на своем стадионе (3:0).
«Вольфсбург» смог оправиться после глубокого кризиса и в последних пяти турах уступил лишь один раз. Команда перед стартом очередного тура занимает 12 место с 31 очков в активе и вряд ли ей угрожает зона вылета. В то же время и побороться за еврокубки у коллектива возможности небольшие. Предстоящий матч будет интересным, так как обе команды умеют хорошо атаковать и им есть, что показать болельщикам. В двух прошлых турах «Вольфсбург» минимально обыграл «Унион» (1:0) и разошелся миром с «Боруссией» М (2:2).
Информация для ставок
- «Фрайбург» не знает поражений уже четыре матча подряд в Бундеслиге
- «Вольфсбург» проиграл шесть из десяти последних встреч на выезде
- Семь из десяти последних матчей между клубами на поле «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Клубы решают разные задачи в чемпионате, но оба нуждаются очках. Исходя из статистики, болельщикам стоит ожидать большого количества забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.