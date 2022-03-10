«Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2022)

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сегодня, 15:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 2.15. На победу гостей в букмекерской конторе Фонбет, игроки могут поставить по коэффициенту 3.35. Вероятность ничьи оценивается по 3.45.

На исход с большим количеством забитых мячей ( ТБ 3) можно поставить по коэффициенту 2.02. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 1.79.

Форма команд

«Фрайбург» стал главным открытие на старте нового сезона Бундеслиги. Команда играет в атакующий футбол и проиграла всего шесть матчей в этом сезоне в чемпионате Германии. Сейчас клуб идет на шестом месте, имея в активе 41 балл, и опережает ближайшего соперника на один пункт. В прошлой игре «Фрайбург» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1), а ранее крупно обыграл берлинскую «Герту» на своем стадионе (3:0).

«Вольфсбург» смог оправиться после глубокого кризиса и в последних пяти турах уступил лишь один раз. Команда перед стартом очередного тура занимает 12 место с 31 очков в активе и вряд ли ей угрожает зона вылета. В то же время и побороться за еврокубки у коллектива возможности небольшие. Предстоящий матч будет интересным, так как обе команды умеют хорошо атаковать и им есть, что показать болельщикам. В двух прошлых турах «Вольфсбург» минимально обыграл «Унион» (1:0) и разошелся миром с «Боруссией» М (2:2).

Информация для ставок

«Фрайбург» не знает поражений уже четыре матча подряд в Бундеслиге

«Вольфсбург» проиграл шесть из десяти последних встреч на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами на поле «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Клубы решают разные задачи в чемпионате, но оба нуждаются очках. Исходя из статистики, болельщикам стоит ожидать большого количества забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.