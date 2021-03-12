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«Фуэнлабрада» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (13.03.2021)

вчера, 01:41

«Фуэнлабрада» сыграет против «Лас-Пальмаса» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.45 2.67

Ставки букмекеров

«Фуэнлабрада» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.33. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.30, победа «Лас-Пальмаса» оценивается в 3.50.

Форма команд

«Фуэнлабрада» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице с 36 набранными очками. Клуб выиграл 7 поединков, 15 раз сыграл вничью и проиграл в 6 матчах. Команда забила 29 голов и пропустила 29 мячей. В последних матчах «Фуэнлабрада» выглядит неплохо, клуб редко побеждает, но и не проигрывает.

«Лас-Пальмас» даже и не мечтает о камбэке в Примеру. Клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице с 36 баллами, уступая «Фуэнлабраде», «Тенерифе» и «Овьедо» по дополнительным показателям. «Лас-Пальмас» выиграл 9 поединков, столько же раз сыграл вничью и проиграл в 10 матчах. Команда забила 28 голов и пропустила 37 мячей.

Информация для ставок

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Фуэнлабрады» плюс ТБ (2.5), по коэффициенту 4.40. Также можно рассмотреть ставку на гол с 76 по 90 минуту, с коэффициентом 2.43.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.45 2.67
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 09:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Фуэнлабрада»
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