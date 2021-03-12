«Фуэнлабрада» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (13.03.2021)

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вчера, 01:41

«Фуэнлабрада» сыграет против «Лас-Пальмаса» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

«Фуэнлабрада» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.33. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.30, победа «Лас-Пальмаса» оценивается в 3.50.

Форма команд

«Фуэнлабрада» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице с 36 набранными очками. Клуб выиграл 7 поединков, 15 раз сыграл вничью и проиграл в 6 матчах. Команда забила 29 голов и пропустила 29 мячей. В последних матчах «Фуэнлабрада» выглядит неплохо, клуб редко побеждает, но и не проигрывает.

«Лас-Пальмас» даже и не мечтает о камбэке в Примеру. Клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице с 36 баллами, уступая «Фуэнлабраде», «Тенерифе» и «Овьедо» по дополнительным показателям. «Лас-Пальмас» выиграл 9 поединков, столько же раз сыграл вничью и проиграл в 10 матчах. Команда забила 28 голов и пропустила 37 мячей.

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» выиграл один из последних шести матчей

«Фуэнлабрада» проиграла один раз за последние десять матчей

«Лас-Пальмас» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз