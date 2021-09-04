«Фуэнлабрада» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

4 сентября состоится поединок «Фуэнлабрада — Луго» в рамках четвертого тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом игры является «Фуэнлабрада». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.95 и на победу «Луго» за 4.60.
Форма команд
«Фуэнлабрада» идет в этом сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала четыре балла. В последних поединках у команды не все так хорошо, как хотелось бы руководству клуба. В первом туре «Фуэнлабрада» проиграла «Тенерифе», затем была победа в игре против «Алькоркона», после этого команда сыграла вничью с «Реалом Сосьедад Б».
«Луго» продолжает падать на дно. Команда в прошлом сезоне не запомнилась хорошими результатами, похоже, она решила продолжить демонстрировать плохую игру и в сентябре 2021 года. Команда не выиграла ни в одном из трех стартовых туров в Сегунде. Первые две игры — это ничьи, команда не справилась с «Реалом Овьедо» и «Реалом Сосьедад Б», в третьем туре клуб и вовсе проиграл «Вальядолиду». Не лучшая игра в исполнении одной из самых худших команд Сегунды.
Информация для ставок
- «Луго» не побеждает четыре поединка кряду
- «Фуэнлабрада» выиграла три матча из последних пяти
- «Луго» забил шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Фуэнлабрада» находится в неплохой форме, особенно на фоне выступлений своего соперника. Этот клуб является фаворитом грядущего матча. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.30. Оба клуба не забивают много, поэтому здесь точно не стоит ждать обилия забитых мячей.