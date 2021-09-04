«Фуэнлабрада» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

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вчера, 10:31

4 сентября состоится поединок «Фуэнлабрада — Луго» в рамках четвертого тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом игры является «Фуэнлабрада». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.95 и на победу «Луго» за 4.60.

Форма команд

«Фуэнлабрада» идет в этом сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала четыре балла. В последних поединках у команды не все так хорошо, как хотелось бы руководству клуба. В первом туре «Фуэнлабрада» проиграла «Тенерифе», затем была победа в игре против «Алькоркона», после этого команда сыграла вничью с «Реалом Сосьедад Б».

«Луго» продолжает падать на дно. Команда в прошлом сезоне не запомнилась хорошими результатами, похоже, она решила продолжить демонстрировать плохую игру и в сентябре 2021 года. Команда не выиграла ни в одном из трех стартовых туров в Сегунде. Первые две игры — это ничьи, команда не справилась с «Реалом Овьедо» и «Реалом Сосьедад Б», в третьем туре клуб и вовсе проиграл «Вальядолиду». Не лучшая игра в исполнении одной из самых худших команд Сегунды.

Информация для ставок

«Луго» не побеждает четыре поединка кряду

«Фуэнлабрада» выиграла три матча из последних пяти

«Луго» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Фуэнлабрада» находится в неплохой форме, особенно на фоне выступлений своего соперника. Этот клуб является фаворитом грядущего матча. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.30. Оба клуба не забивают много, поэтому здесь точно не стоит ждать обилия забитых мячей.

