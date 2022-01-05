«Галатасарай» – «Гиресунспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (08.01.2022)

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05 января 2022, 12:48

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем определились с явным фаворитом этой встречи. На победу «Галатасарая» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.58. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.14, а победа гостей порадует игроков коэффициентом 5.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.8. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Ставку на «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Галатасарай» на данном этапе сезона проходит через трудности связанные с результативностью команды. За полтора последних месяца клуб добыл всего одну победу и находится на 10 строчке в таблице, имея в активе всего 27 очков, а также покинул розыгрыш кубка страны, где на своем поле сначала расписал голевую ничью с перволиговым «Денизлиспором» (3:3), а затем уступил в серии послематчевых пенальти.

«Гиресунспор» проиграл три матча кряду, среди которых оказался кубковый поединок против «Антальяспора», где не удалось добыть необходимый результат, поражение (1:2). В национальном чемпионате команда идет на 14 месте с отставанием от зоны еврокубков в 10 очков.

Информация для ставок

«Галатасарай» победил лишь раз в последних восьми играх

«Гиресунспор» проиграл в четырех из пяти последних матчах

Минувшая очная встреча завершилась поражением «Гиресунспора» (0:2)

Пять из шести последних поединков с участием «Галатасарая» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Это встреча, вероятно, не подарит нам яркого и красивого футбола, а будет наполнена самоотверженной борьбой на каждом участке поля. Ни один из коллективов не намерен делиться очками, так как оба находятся в затруднительном положении. Скорее всего, много голов здесь не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.