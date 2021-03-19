«Гамбург» — «Хайденхайм»: прогноз на матч Бундеслиги 2 (20.03.2021)

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вчера, 17:59

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 26-й тур второй Бундеслиги. «Гамбург» ждет в гости «Хайденхайм».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Хайденхайма» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.10. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Гамбург» после серии неудач смог одержать важную для себя победу в прошлом туре, поэтому продолжает бороться за выход в первую Бундеслигу. Сейчас команда делит 2-4 места с «Гройтер Фюрт» и «Хольшьтайн Киль», но у последних было проведено на игру меньше. Всех поклонников футбола ждет интересная развязка второго по силе чемпионата Германии. В прошлом туре «Гамбург» обыграл лидера «Бохум» (2:0), а несколькими днями ранее разошелся миром с «Хольштайн Киль» (1:1).

«Хайденхайм» проводит добротный сезон, серия команды без поражений насчитывает уже несколько матчей. Клуб отстает от группы лидеров на 6-8 очков, отыграть такой перевес будет крайне сложно. Тем не менее болельщики и руководство могут быть довольны такими результатами. В прошлых двух турах «Хайденхайм» выиграл у «Вюрцбургер Кикерс» (2:1) и «Фортуны» (3:2).

Информация для ставок

• «Хайденхайм» выиграл четыре из пяти последних матчей

• «Гамбург» в прошлом туре прервал серию без побед, которая длилась шесть поединков

• Пять из шести последних встреч «Хайденхайма» завершились тоталом больше 2.5 мячей

• «Гамбург» проиграл последние три матча «Хайденхайму»

Прогноз

«Хайденхайм» является очень неудобным соперником для «Гамбурга», поэтому в этом матче можно ожидать проблем для хозяев. Предлагаем сделать ставку на Х2 «Хайденхайма» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составит 1.9.