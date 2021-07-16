«Газ Метан» — «Миовени». Прогноз на матч чемпионата Румынии (17.07.2021)

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сегодня, 00:35

В стартовом туре чемпионата Румынии «Газ Метан» на домашней арене сыграет против «Миовени». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на поединок.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила букмекерская контора Фонбет, умеренным фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Газ Метана» можно по коэффициенту 2.16. Ставки на ничью принимаются по котировке 3.20, а победа «Миовени» идет за 3.56.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) мячей идут по коэффициенту 1.57, ТБ (2,5) – 2.52.

Форма команд

Прошлый сезон Высшей лиги Румынии «Газ Метан» завершил на десятой строчке рейтинга. По итогам основной части чемпионата команда оказалась в группе вылета, но борьбу за выживание там она не принимала – четыре победы, три ничьих и только два поражения.

В ходе подготовки к новой кампании «Газ Метан» провел три контрольных поединка. После поражения в спарринге с «Херманнштадтом» (0:1) команда добилась результативных побед над «Рапидом» из Бухареста (2:1) и «Меркуря-Чуком» (3:2).

«Миовени» стал бронзовым призером прошлого розыгрыша Второй лиги Румынии. Этот результат позволил команде принять участие в переходных играх, где и была оформлена путевка в элитный дивизион.

В первой игре против «Херманнштадта» «Миловени» добился нулевой ничьей в домашних стенах. Затем сегодняшние гости разобрались с соперником в гостях (2:1).

Информация для ставок

«Газ Метан» не уступал в 3 прошлых очных встречах с «Миовени» — две победы и одна ничья

В 4 очных встречах команд на поле «Газ Метана» сыграла ставка «обе забьют – да»

«Газ Метан» не проигрывал в 6 прошлых официальных матчах на своем поле – три победы и три ничьих

Прогноз

«Газ Метан» достойно выступает на своем поле, регулярно вскрывая оборону соперников. «Миовени» смог проявить себя в прошлом сезоне в рамках Второй лиги, но сегодня команде предстоит сыграть с крепким соперником. Учитывая это, а также статистику очных встреч оппонентов, предлагаем ставку на победу «Газ Метана» с форой (0) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Оденсе» в матче чемпионата Дании с «Мидтьюлландом».