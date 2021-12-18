«Генк» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.12.2021)

В 20-м туре высшей лиги Бельгии «Генк» примет «Антверпен». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.
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1 : 1
завершен
19 декабря 2021, 20:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Генку», поставить на его победу можно по коэффициенту 2.05. Успех «Антверпена» будет стоить 3.45 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.65.
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.62. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.3. «Обе забьют» — 1.53, хотя бы одна команда не забьет – 2.4.
Форма команд
«Антверпен» находится в группе лидеров, после 19 туров высшей лиги Бельгии клуб смог набрать 36 очков. Это позволяет коллективу занимать третье место, а отставание от лидера составляет семь пунктов. Команда забила 36 мячей в чемпионате, что является четвертым результатом среди всех клубов. В прошлой игре «Антверпен» выиграл у «Эйпена» (4:2), а немного ранее уступил «Стандарду» (2:3).
«Генк» только в прошлом туре прервал серию без побед из нескольких матчей. В нынешнем сезоне клубу очень сложно даются очки. Перед стартом очередного тура в активе команды 25 очков и текущее девятое место в турнирной таблице. Последние две встречи в чемпионате Бельгии закончились для «Генка» победой над «Шарлеруа» (4:2) и минимальным поражением «Генту» (0:1).
Информация для ставок
- «Антверпен» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Генк» смог победить только дважды
- Семь из десяти матчей «Антверпена» на выезде закончились итогом «обе забьют»
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Генк» выиграл три из четырех последних матчей с «Антверпеном» на своем поле
Прогноз
Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече трудно. Рекомендуем выбрать ставку «тотал больше 3 мячей» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.