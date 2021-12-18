«Генк» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 22:31

В 20-м туре высшей лиги Бельгии «Генк» примет «Антверпен». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Генку», поставить на его победу можно по коэффициенту 2.05. Успех «Антверпена» будет стоить 3.45 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.65.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.62. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.3. «Обе забьют» — 1.53, хотя бы одна команда не забьет – 2.4.

Форма команд

«Антверпен» находится в группе лидеров, после 19 туров высшей лиги Бельгии клуб смог набрать 36 очков. Это позволяет коллективу занимать третье место, а отставание от лидера составляет семь пунктов. Команда забила 36 мячей в чемпионате, что является четвертым результатом среди всех клубов. В прошлой игре «Антверпен» выиграл у «Эйпена» (4:2), а немного ранее уступил «Стандарду» (2:3).

«Генк» только в прошлом туре прервал серию без побед из нескольких матчей. В нынешнем сезоне клубу очень сложно даются очки. Перед стартом очередного тура в активе команды 25 очков и текущее девятое место в турнирной таблице. Последние две встречи в чемпионате Бельгии закончились для «Генка» победой над «Шарлеруа» (4:2) и минимальным поражением «Генту» (0:1).

Информация для ставок

«Антверпен» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Генк» смог победить только дважды

Семь из десяти матчей «Антверпена» на выезде закончились итогом «обе забьют»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Генк» выиграл три из четырех последних матчей с «Антверпеном» на своем поле

Прогноз

Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече трудно. Рекомендуем выбрать ставку «тотал больше 3 мячей» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.