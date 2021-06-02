Германия — Дания. Прогноз на товарищеский матч (02.06.2021)

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сегодня, 02:31

Сборные Германии и Дании сыграют между собой в рамках товарищеского поединка. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Германии фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.08. Победа сборной Дании оценивается в 3.6, ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.88 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.7.

Форма команд

Германию не считают главным претендентом на победу в предстоящем Евро-2020, однако эту команду никогда не стоит сбрасывать со счетов. В сборную вернулись такие опытные игроки как Мюллер и Хуммельс. В последнем матче Германия неожиданно проиграла Северной Македонии (1:2), а до этого обыграла на выезде Румынию (1:0) в рамках отбора ЧМ -2022.

Дания является грозным соперником для многих сборных за счет слаженной игры, а также набора футболистов, выступающих на достаточно высоком уровне в Европе. Команда выглядит очень уверенно и заслуженно возглавляет свою группу после трех матчей квалификации ЧМ -2022. В последней игре Дания разгромила Австрию на выезде (0:4), а матчем ранее с еще более крупным счетом обыграла Молдову (8:0).

Информация для ставок

Германия проиграла 2 матча из последних 10 поединков, а Дания уступила лишь 1 раз из 10

Германия забивает в 18 домашних матчах подряд

Германия выиграла только один матч против Дании из последних шести

Три последних матча между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Ожидаем напряжённый матч между этими командами. Предполагаем, что обе сборные смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.